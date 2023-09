Morre o carnavalesco Max Lopes, o mago das cores

Morreu, neste domingo, em Maricá, o carnavalesco Max Lopes, de 74 anos, conhecido como o mago das cores. Ele lutava contra um câncer.

Max Lopes foi campeão do carnaval do Rio de Janeiro pelas seguintes escolas:

Mangueira (Yes, Nós Temos Braguinha, em 1984),

Imperatriz Leopoldinense (Liberdade! Liberdade! Abra as Asas sobre Nós, em 1989)

E novamente pela Mangueira ("Brasil com "Z" é pra cabra da peste, Brasil com "S" é nação do Nordeste", em 2002).

Nas redes sociais, a Imperatriz Leopoldinense lamentou a morte do carnavalesco:

"Anunciamos, com muita tristeza, o falecimento do Carnavalesco Max Lopes. Max iniciou sua trajetória na Imperatriz em 1977, com o Enredo “Viagens Fantástica às Terras de Ibirapitanga” e foi campeão, em 1989, com o enredo “Liberdade! Liberdade! Abra as Asas Sobre Nós”, publicou a escola.

"Todos os Leopoldinenses lhe agradecem por toda dedicação ao nosso pavilhão. A Diretoria da Rainha de Ramos deseja muita força aos familiares e amigos. Que seja feita uma passagem de muita luz".