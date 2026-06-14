Moro ou Requião Filho: Quem lidera a corrida pelo governo do Paraná?

O senador Sergio Moro (PL) aparece na liderança da disputa pelo governo do Paraná nas duas pesquisas mais recentes do Instituto Paraná Pesquisas, divulgadas com intervalo de um mês.

Em ambos os cenários de primeiro turno, a ordem dos pré-candidatos se manteve inalterada entre as duas rodadas.

A vantagem do senador do PL chega a 22 pontos percentuais. Requião Filho (PDT) aparece na segunda posição, seguido por Rafael Greca (MDB).

A seguir, confira os principais números de cada estudo.

Paraná Pesquisas - 11 de maio

Segundo os resultados de maio, o senador Sergio Moro (PL) liderava o pleito com 42,6% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparecia Requião Filho (PDT) com 19,7%, e Rafael Greca (MDB), com 16,3%.

Na sequência aparecem Sandro Alex (PSD), com 8,6%, enquanto Luiz França (Missão) e Tony Garcia (DC) têm 0,8% cada. Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum candidato somam 5,9%, enquanto 5,4% não souberam ou não opinaram.

Paraná Pesquisas - 10 de junho

Em junho, a popularidade de Moro aparece praticamente sem alteração, com 42,3% das intenções de voto. Novamente na segunda posição, Requião Filho registra 19,9%. Em seguida aparecem Rafael Greca, com 13,9%, e Sandro Alex (PSD), com 10,7%.

Tony Garcia tem 1,4%, e Luiz França, 0,9%. Os entrevistados que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato somam 6,8%, enquanto 4,1% não souberam ou preferiram não responder.

A vantagem de Moro sobre Requião Filho é de 22,4 pontos percentuais no cenário estimulado testado pela pesquisa.

Entre os principais pré-candidatos, Sandro Alex registrou a maior alta na comparação entre maio e junho, com avanço de 2,1 pontos percentuais, enquanto Rafael Greca teve a maior queda, de 2,4 pontos.