Paraná Pesquisas: Moro lidera com folga disputa pelo governo do Paraná

O senador Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná nos cenários estimulados da pesquisa Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira, 11.

No principal cenário apresentado pelo levantamento, Moro registra 42,6% das intenções de voto, contra 19,7% de Requião Filho (PDT) e 16,3% de Rafael Greca (MDB).

Na sequência aparecem Sandro Alex (PSD), com 8,6%, enquanto Luiz França (Missão) e Tony Garcia (DC) têm 0,8% cada.

Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum candidato somam 5,9%, enquanto 5,4% não souberam ou não opinaram.

Em um segundo cenário testado pelo instituto, sem o nome de Rafael Greca, Moro mantém a dianteira com 40,2%. Requião Filho aparece em segundo lugar com 23,7%, seguido por Sandro Alex, com 11%.

Tony Garcia registra 1,3%, enquanto Luiz França soma 1%. Brancos, nulos e nenhum chegam a 7,7%, e 6,1% não souberam responder.

Espontânea e rejeição

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Moro também aparece na liderança, com 14,8% das citações. Ratinho Junior e Requião Filho têm 4,3% cada, enquanto Rafael Greca soma 2,5%.

Sandro Alex registra 1,7%, Alexandre Curi aparece com 0,3% e Luiz França marca 0,1%. O percentual de eleitores que não souberam responder ou não opinaram chega a 66,6% na espontânea.

A pesquisa também mediu a rejeição dos possíveis candidatos ao Palácio Iguaçu. Requião Filho lidera nesse indicador, com 33,7% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. Moro aparece na sequência, com 25,1%.

Rafael Greca registra rejeição de 13,7%, seguido por Tony Garcia, com 8,1%, Sandro Alex, com 7,1%, e Luiz França, com 4,5%. Outros 8,3% afirmaram que poderiam votar em todos os nomes apresentados, enquanto 15,1% não responderam.

A pesquisa da Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores do estado do Paraná. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número 23.600/2019.