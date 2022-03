Moraes revoga ordem de bloqueio de Telegram e app é liberado

"Diante do exposto, considerado o atendimento integral das decisões proferidas em 17/3/2022 e 19/3/2022, revogo a decisão de completa e integral suspensão do funcionamento do Telegram no Brasil, proferida em 17/3/2022, devendo ser intimado, inclusive por meios digitais – , o Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Wilson Diniz Wellisch, para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a revogação da medida, comunicando-se essa Corte, no máximo em 24 horas", afirmou Moraes.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

O STF havia solicitado que o Telegram cumprisse quatro determinações, entre elas a indicação de um representante oficial no Brasil e o bloqueio do canal "Claudio Lessa", que seria ligado ao presidente Jair Bolsonaro. O aplicativo também precisava informar sobre providências tomadas sobre o "combate à desinformação e divulgação de notícias fraudulentas". Na última sexta, dia 18, o Telegram recebeu ordem de suspender as atividades no país.

Neste sábado, dia 19, o fundador do Telegram, o russo Pavel Durov, se desculpou com Moraes. O empresário também prestou esclarecimentos sobre as medidas judiciais ordenadas pelo STF. O advogado Alan Campos Elias Thomaz foi indicado como representante do aplicativo no Brasil. Segundo o Telegram, foram tomadas sete medidas contra a desinformação, como o monitoramento diário dos cem canais com mais seguidores e acompanhamento diário das mídias brasileiras. Além disso, o canal "Claudio Lessa" foi bloqueado.