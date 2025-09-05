Brasil

Moraes pede a Zanin sessões extras para julgamento de Bolsonaro

Ministro quer que julgamento continue na quinta-feira da próxima semana

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16h11.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta sexta-feira para o ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, marcar sessões extras para o julgamento da ação penal da trama golpista, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os réus.

As próximas sessões estão marcadas para terça, quarta e sexta-feira. Agora, contudo, Moraes também solicitou que o julgamento ocorra na quinta-feira.

"Solicito ao Excelentíssimo Presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, o agendamento de novas sessões complementares para a realização do julgamento, a serem realizadas na quinta-feira, dia 11/9/2025", escreveu o ministro, em despacho nesta sexta.

O julgamento começou nesta semana, na terça e quarta-feira, com o relatório do processo e as sustentações orais da Procuradoria-Geral da República (PGR) e dos advogados dos réus.

A análise será retomada na semana que vem, com o voto de Moraes, que é o relator. É esperado que o voto dele ocupe a totalidade da primeira sessão, na manhã de terça. Já estavam previstas outras quatro sessões: na terça de tarde, na manhã de quarta e duas na sexta-feira.

