Lula defende Pix e reafirma soberania em discurso: 'O Brasil tem um único dono, o povo brasileiro'

“Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordens de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono: o povo brasileiro”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em pronunciamento neste sábado, 6, véspera do feriado do Dia da Independência.

Em cerca de 5 minutos de discurso transmitido em rede nacional, Lula enfatizou em diversos momentos a importância da soberania brasileira.

“O 7 de setembro representa o momento em que deixamos de ser colônia e passamos a conquistar nossa independência, nossa liberdade e nossa soberania [...] Mais de 200 anos se passaram e nós nos tornamos soberanos. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém”, disse.

Lula também afirmou que um país soberano é um país fora do Mapa da Fome, vinculando a independência nacional a marcos sociais concretos, citando ainda a isenção de imposto para quem ganha até R$ 5 mil, enquanto taxará os super-ricos que, conforme suas palavras, “hoje não pagam quase nada”.

O presidente repudiou as atitudes de alguns políticos que, segundo ele, estimulam ataques ao Brasil. “Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A História não os perdoará.”

Diante da ofensiva comercial do governo Trump, que incluiu o Pix em investigação sobre práticas 'desleais', alegando que o sistema brasileiro de pagamentos pode impactar negócios de empresas americanas, Lula sentenciou: "Defendemos o Pix de qualquer tentativa de privatização. O Pix é do Brasil. É público, é gratuito e vai continuar assim."

Outro assunto lembrado pelo presidente foi a questão das redes sociais. Embora tenha reconhecido a importância das plataformas e o fato de oferecerem informação, conhecimento, trabalho e diversão para milhões de brasileiros, ponderou:

“Não estão acima da lei. As redes digitais não podem continuar sendo usadas para espalhar fake news e discurso de ódio. Não podem dar espaço à prática de crimes como golpes financeiros, exploração sexual de crianças e adolescentes e incentivo ao racismo e à violência contra as mulheres.”

Sem abordar explicitamente as declarações de Donald Trump sobre o que considera uma “caça às bruxas” no Brasil, tendo como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula enfatizou: "Zelamos pelo cumprimento da nossa Constituição, que estabelece a independência entre os Três Poderes. Isso significa que o presidente do Brasil não pode interferir nas decisões da justiça brasileira, ao contrário do que querem impor ao nosso país."

E finalizou seu pronunciamento destacando: “A História nos coloca diante de um grande desafio e pergunta se somos capazes de enfrentá-lo. E nós dizemos: sim. Temos fé, experiência e coragem para seguir cuidando do nosso futuro e da esperança da nossa gente.”