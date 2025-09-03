Defesa de Bolsonaro diz que não há 'uma única prova' que o ligue com tentativa golpe

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira, 3, que não há "uma única prova" que ligue Bolsonaro à suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, criticou como as provas foram disponibilizadas pela Polícia Federal e contestou a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens.

"Esse papel, essa minuta, esse depoimento, não há uma única prova que conecte o presidente Punhal Verde e Amarelo à Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator, que mentiu contra o presidente da República, mencionou qualquer participação em Punhal, Luneta ou 8 de janeiro", afirmou o advogado Celso Vilardi.

Na avaliação do defensor, Bolsonaro foi "dragado" para o processo pela PF.

O ex-presidente é réu, junto a sete aliados, por tentativa de golpe de Estado após a derrota na eleição presidencial de 2022. A manifestação de Bolsonaro será dividida entre Vilardi e o advogado Paulo Cunha Bueno.

O defensor mencionou a dificuldade de acessar as provas do processo. Ele citou o volume de 70 terabytes de documentos, que, segundo ele, não deu tempo suficiente para análise técnica da defesa. Vilardi afirmou que "não conhece o conteúdo completo do processo e das provas" por esse motivo.

"Desde o primeiro momento, pedi as provas que estão no processo. Eu não nego as provas eleitas pela Polícia Federal e pela denúncia, que foram colocadas nos autos e estão à disposição desta e de todas as defesas. Mas que provas são essas? São recortes de conversas de WhatsApp, são documentos como um papel, uma agenda, que foram localizados em computadores. São dezenas de computadores, de celulares, milhares de documentos apreendidos", disse.

Sobre a delação de Mauro Cid, Vilardi afirmou que o ex-ajudante de ordens não é "confiável", por alterar sua versão dos fatos diversas vezes. O defensor classificou a delação como "mentirosa".

"A delação é algo que não existe nem aqui nem em nenhum lugar do mundo. Se houver o reconhecimento parcial da validade da delação e, ainda assim, seu aproveitamento para reduzir a pena, é inaceitável", afirmou.

O advogado argumentou que a PF e PGR também apontaram que à delação tinha "inúmeras omissões e contradições".

Mais informações em instantes.