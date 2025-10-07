Moraes autoriza sete aliados a visitarem Bolsonaro em prisão domiciliar

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar desde agosto, receba visitas de sete aliados políticos, entre eles o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

As visitas, que precisam ser previamente autorizadas por Moraes, foram agendadas entre esta quarta-feira, 9, e 20 de outubro, sempre das 9h às 18h. Também estão na lista o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), e os senadores Marcos Pontes (PL-SP) e Márcio Bittar (PL-AC).

Aliados terão acesso a Bolsonaro até 20 de outubro

De acordo com a decisão do STF, as visitas ocorrerão nas seguintes datas:

Ciro Nogueira, em 9 de outubro;

Marcus Antonio Machado Ibiapina, assessor do PL, em 10 de outubro;

Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia, em 13 de outubro;

Marcos Pontes, em 14 de outubro;

Márcio Bittar, em 16 de outubro;

Sóstenes Cavalcante, em 17 de outubro;

Valdemar Costa Neto, em 20 de outubro.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto, depois de descumprir medidas cautelares impostas no inquérito que investiga suposta tentativa de golpe de Estado.

Repercussão política

O pedido de visita de Ciro Nogueira foi apresentado na segunda-feira, 6, um dia após o senador declarar ao jornal O Globo que acredita já haver uma definição de Bolsonaro sobre quem apoiará na eleição presidencial de 2026.

Segundo ele, os “únicos postulantes viáveis” seriam os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). A fala provocou reação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), também pré-candidato ao Planalto, gerando nova troca de farpas dentro da oposição.