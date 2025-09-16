Jair Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi encaminhado às pressas para um hospital de Brasília na tarde desta terça-feira, 16 de setembro, depois de ter uma crise de soluços, pressão baixa e vômitos. A informação foi divulgada pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL), no X.

Onde está Bolsonaro?

De acordo com o senador, Jair Bolsonaro foi levado ao hospital DF Star, em Brasília, acompanhado de policiais que fazem a vigília da residência onde cumpre prisão domiciliar e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

"Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave."

O político está em prisão domiciliar desde o início de agosto, por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) depois de ter descumprido a proibição de usar redes sociais.

Na semana passada, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do STF, por causa de uma tentativa de golpe de Estado.

Entretanto, ele ainda pode apresentar recurso antes de ter de começar a cumprir essa pena.