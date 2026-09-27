Agregador Inteligov/EXAME: Riedel lidera eleição em Mato Grosso do Sul com 46,04%

O governador Eduardo Riedel (PP) aparece na liderança da disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul, com 46,04% das intenções de voto, segundo a última atualização do agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME.

Na comparação com a rodada anterior, de 17 de setembro, Riedel avançou 0,85 ponto percentual, passando de 45,19% para 46,04% das intenções de voto.

O segundo colocado é Fábio Trad (PT), com 22,25%. O candidato apresentou uma oscilação negativa no período, recuando 0,78 ponto percentual em relação aos 23,03% registrados na atualização anterior.

A diferença entre Riedel e Fábio Trad aumentou de 22,16 pontos percentuais para 23,79 pontos percentuais após a nova rodada do agregador.

João Henrique Catan (Novo) aparece em terceiro lugar, com 9,15% das intenções de voto. O candidato registrou queda de 1,75 ponto percentual na comparação com a rodada anterior, quando tinha 10,90%.

Entre os demais candidatos, Delcídio do Amaral aparece com cerca de 6%, enquanto Renato Gomes, Lucien Rezende, Jefferson Bezerra e Daniel Lemes permanecem com percentuais inferiores.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência dos candidatos

O indicador de tendência do agregador mostra que Eduardo Riedel apresentou avanço de 0,53 ponto percentual, enquanto Fábio Trad teve alta de 0,60 ponto percentual na variação média do modelo.

Entre os candidatos analisados, João Henrique Catan apresentou a maior retração, com queda de 0,34 ponto percentual. Delcídio do Amaral registrou alta de 0,03 ponto percentual, enquanto Renato Gomes (-0,06 pp), Lucien Rezende (-0,08 pp) e Jefferson Bezerra (-0,05 pp) tiveram variação negativa.

O indicador de tendência mede a variação média percentual de votos que cada candidato ganhou ou perdeu a cada quinzena dentro do modelo do agregador.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios metodológicos e a data de realização.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A metodologia também considera a atualidade dos levantamentos. Pesquisas mais recentes têm maior influência no cálculo, enquanto estudos anteriores perdem peso gradualmente.

O agregador reúne pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atualiza a média conforme novos levantamentos são incorporados.