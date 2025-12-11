Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Moraes anula decisão da Câmara e decreta perda do mandato de Zambelli

Na decisão, Moraes ordena que o presidente da Câmara, Hugo Motta, emposse imediatamente o suplente

Carla Zambelli: perda de mandato decretada pelo STF (Najara Araújo/Agência Câmara)

Carla Zambelli: perda de mandato decretada pelo STF (Najara Araújo/Agência Câmara)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 20h41.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Com a decisão, o magistrado anula a votação na Câmara dos Deputados, que rejeitou a cassação e havia mantido o mandato de Zambelli.

Na decisão, Moraes ordena que o presidente da Câmara, Hugo Motta, emposse imediatamente o suplente.

Perda do mandato é decisão exclusiva do Judiciário

O ministro argumentou que cabe ao poder Judiciário determinar a perda do mandato de parlamentar condenado por decisão transitada em julgado. À Câmara, segundo ele, cabe apenas “declarar a perda do mandato”.

Moraes declarou: "declaro nula a rejeição da representação nº 2/2025 da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e decreto a perda imediata do mandato parlamentar de Carla Zambelli Salgado de Oliveira”.

O suplente, Adilson Barroso (PL-SP), deverá ocupar a cadeira, com prazo de 48 horas para tomar posse, conforme determinação. A liminar será analisada em julgamento virtual da Primeira Turma do STF nesta sexta-feira, 12, às 11h.

Condenação e Tentativa de Fuga na Itália

Em julho deste ano, Zambelli foi presa em Roma,  na Itália, ao tentar escapar de um mandado de prisão emitido por Moraes.

A deputada, que possui dupla cidadania, deixou o Brasil buscando asilo político após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023.

A investigação apurou que Zambelli foi a autora intelectual da invasão, cujo objetivo era emitir um falso mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. Walter Delgatti, que executou o hackeamento, confirmou ter agido a mando dela.

Após a fuga, o governo brasileiro solicitou a extradição da parlamentar. O pedido, formalizado pelo STF em 11 de junho, foi enviado ao governo italiano. A Justiça italiana realizará uma audiência na próxima quinta-feira, 18, para decidir sobre a extradição.

*Com Agência Brasil

Acompanhe tudo sobre:Alexandre de Moraes

Mais de Brasil

Lula diz que vai criar Ministério da Segurança Pública se PEC for aprovada no Congresso

Lula deve vetar PL da Dosimetria e adiar saída de condenados da prisão

1,3 milhão de imóveis continuam sem energia após ventania em São Paulo

Moraes solicita perícia sobre a saúde de Bolsonaro após pedido de cirurgia

Mais na Exame

Pop

Fórmula 1 bate recorde de audiência e valores de equipes disparam em 2025

Mercados

Vivara troca CEO pela quinta vez em menos de dois anos: veja o motivo

Ciência

10 teorias científicas que parecem ficção — mas são reais

Future of Money

Strategy pede que MSCI não retire ações de índices nos EUA