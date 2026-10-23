Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Ministro do TSE dá liminar e impede retirada do ar de canal 'Exército do Lula' no WhatsApp

Liminar do ministro Floriano de Azevedo Marques impede que a Presidência da Corte suspenda ou limite o alcance do canal por via administrativa até nova decisão judicial

André Janones: deputado federal mineiro é responsável pelo canal no WhatsApp 'Exército do Lula' (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/Divulgação)

André Janones: deputado federal mineiro é responsável pelo canal no WhatsApp 'Exército do Lula' (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15h25.

Última atualização em 23 de outubro de 2026 às 15h26.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Floriano de Azevedo Marques suspendeu decisões que poderiam levar a novas restrições ao canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, coordenado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). A liminar impede que a Presidência do tribunal determine a suspensão ou limite o alcance e o funcionamento do canal por via administrativa até nova decisão judicial. Para o ministro, eventuais irregularidades eleitorais devem ser apuradas em processos próprios, com garantia do devido processo legal. A decisão será submetida ao plenário do TSE.

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Floriano de Azevedo Marques emitiu nesta sexta-feira, 23, um mandado de segurança cível barra a suspensão do canal "Exército do Lula", coordenado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), no WhatsApp. O pedido foi apresentado pela Coligação Brasil Pronto Pra Mais, ligada à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência.

A liminar impede que a Presidência da Corte, ocupada por Kassio Nunes Marques, determine a suspensão, a indisponibilização ou a restrição de alcance e funcionamento do canal até que haja decisão do plenário do TSE ou determinação judicial em processo eleitoral próprio. O presidente do TSE havia restringido o canal duas semanas atrás, por possíveis irregularidades.

Ao conceder parcialmente o pedido, Floriano suspendeu os efeitos de decisões anteriores que poderiam resultar em novas restrições ao canal e determinou que a Presidência do TSE se abstenha de adotar medidas administrativas desse tipo até nova deliberação judicial.

No documento, Floriano de Azevedo Marques afirma que há limites para a atuação administrativa da Corte no monitoramento do cumprimento das regras pelas plataformas digitais.

“Não há espaço interpretativo para que a atuação administrativa de fiscalização do plano de conformidade resulte em sanções diretas a candidatos, partidos e coligação – e muito menos a pessoas naturais não participantes do pleito”, escreveu o ministro.

Para o ministro, eventuais irregularidades eleitorais devem ser analisadas em procedimentos judiciais que assegurem o devido processo legal, e não resultar diretamente em punições impostas por meio de medidas administrativas.

A decisão também determina que a Meta, responsável pelo WhatsApp, cumpra a liminar mesmo diante de "eventual decisão administrativa monocrática em sentido contrário".

O descumprimento poderá resultar em multa diária de R$ 50 mil, além de eventual apuração por desobediência a ordem judicial, conforme o artigo 347 do Código Eleitoral.

Ministro do TSE defende liberdade de expressão e mobilização política

Ao fundamentar a decisão, Floriano ressaltou a proteção à manifestação política e à mobilização de apoiadores em ambientes digitais. Segundo ele, a legislação eleitoral prevê a liberdade de expressão e a atuação de canais administrados por pessoas naturais, inclusive aqueles com grande alcance.

O ministro, porém, não afastou a possibilidade de investigar e punir eventuais irregularidades. A decisão estabelece que possíveis ilícitos devem ser apurados pelos meios judiciais adequados, em vez de serem combatidos por uma restrição administrativa direta ao canal.

A liminar suspende os efeitos de decisões anteriores na medida em que possam levar à suspensão, à indisponibilização ou à restrição de alcance e funcionamento do “Exército do Lula”.

O ministro também determinou que a Presidência do TSE não utilize a competência administrativa prevista no artigo 125-B da Resolução 23.610/2019 para impor esse tipo de medida antes de uma decisão judicial.

O pedido foi concedido apenas parcialmente. Floriano rejeitou outras solicitações cautelares, incluindo a tentativa de impedir o encaminhamento de provas para uma ação de investigação judicial eleitoral. A decisão será submetida ao plenário do TSE para referendo.

Canal já havia sido alvo de restrições no TSE

O canal “Exército do Lula”, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), já havia sido alvo de decisões do TSE. Em 13 de outubro, o presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, voltou a restringir o canal e determinou o monitoramento das publicações para identificar conteúdos que já tivessem sido objeto de ordens da Justiça Eleitoral.

Na ocasião, Nunes Marques argumentou que o canal tinha vínculo com a campanha presidencial e que a ausência de registro eleitoral justificaria a suspensão. “Os traços incontroversos do canal ‘Exército de Lula’, cujo administrador é deputado reeleito que publicamente atua em coordenação com a campanha presidencial, revelam indissociável conexão”, escreveu. “Assim, a ausência de registro do canal, por si só, já justificaria sua suspensão”.

Em uma das decisões, Nunes Marques citou orientações para que integrantes compartilhassem publicações “ANTES MESMO DE ASSISTIR”. Para o ministro, “a ordem de compartilhar antes de assistir, logicamente, implica um comando que antecipa a retransmissão ao conhecimento do conteúdo”.

A decisão anterior também determinou que o WhatsApp monitorasse publicações e removesse conteúdos idênticos ou substancialmente equivalentes aos que já tivessem sido alvo de ordens de retirada, com apresentação de informações à Justiça em até 24 horas.

Na ocasião, Nunes Marques afirmou: “Exigir que o provedor cumpra, em caso concreto, a medida que declarou adotar perante esta Corte não é censura”.

Perguntas frequentes sobre a decisão do TSE

O que o TSE decidiu sobre o canal “Exército do Lula”? ＋

O ministro Floriano de Azevedo Marques suspendeu os efeitos de decisões que poderiam restringir novamente o canal no WhatsApp. A liminar impede que a Presidência do TSE determine, por via administrativa, a suspensão, a indisponibilização ou a restrição de alcance e funcionamento do canal até nova deliberação judicial.

Quem administra o canal “Exército do Lula”? ＋

O canal é coordenado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) e é utilizado para mobilização política de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por que o canal havia sido restringido anteriormente? ＋

Em 13 de outubro, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, voltou a restringir o canal e determinou o monitoramento das publicações. Entre os argumentos apresentados estavam a relação do canal com a campanha presidencial, a ausência de registro eleitoral e o risco de disseminação de conteúdos já sujeitos a ordens de remoção da Justiça Eleitoral.

O TSE proibiu a investigação de possíveis irregularidades no canal? ＋

Não. A decisão de Floriano de Azevedo Marques não impede a apuração de eventuais irregularidades eleitorais. O ministro afirmou que elas devem ser analisadas em procedimentos judiciais próprios, com garantia do devido processo legal, e não resultar diretamente de medidas administrativas contra o canal.

O que acontece se o WhatsApp descumprir a liminar? ＋

A decisão prevê multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento, além da possibilidade de apuração por desobediência a ordem judicial, conforme o artigo 347 do Código Eleitoral.

A decisão já foi confirmada pelo plenário do TSE? ＋

Ainda não. A liminar será submetida ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral para referendo.

Acompanhe tudo sobre:TSEEleições 2026

Mais de Brasil

Pesquisa Ipespe: Flávio Bolsonaro tem 50,5% e Lula, 49,5%, dos votos válidos

Governo Lula prepara perdão de dívidas para empresas do Simples Nacional, diz ministro

Plano de governo de Flávio Bolsonaro: entenda as propostas dos 9 eixos

Plano de governo de Lula: o que o petista propõe para um 4º mandato

Mais na Exame

Negócios

Ozempic sem patente: quem disputa o mercado bilionário das canetas no Brasil?

Mundo

China reforma áreas residenciais antigas e beneficia mais de 5 milhões de famílias

Carreira

87% dos profissionais formados em gestão veem a carreira avançar, aponta levantamento

Tecnologia

DeepSeek atrai investimentos bilionários e amplia disputa com empresas americanas de IA