DeepSeek atrai investimentos bilionários e amplia disputa com empresas americanas de IA

A DeepSeek, empresa chinesa de inteligência artificial, está perto de concluir uma rodada de investimentos de aproximadamente US$15 bilhões (100 bilhões de yuans). Entre os maiores investidores estão a Tencent, responsável pelo aplicativo WeChat, e a CATL, fabricante de baterias. As informações foram divulgadas pela Reuters nesta quinta-feira (22).

A operação poderá se tornar uma das maiores captações de recursos já realizadas na China. O financiamento ampliaria a capacidade da empresa, sediada em Hangzhou, de competir com companhias americanas de inteligência artificial, como OpenAI e Anthropic.

Segundo a Reuters, a expectativa é que a rodada seja concluída nos próximos dias, embora os valores e as condições ainda possam sofrer alterações. A DeepSeek não havia confirmado oficialmente a operação no momento da reportagem.

O valor previsto é o dobro da meta inicial de financiamento, que era de 50 bilhões de yuans. De acordo com a Bloomberg, a empresa elevou o objetivo para 80 bilhões de yuans antes de chegar à estimativa atual de aproximadamente 100 bilhões de yuans.

A negociação acontece em um período de crescimento das receitas da DeepSeek. Segundo informações publicadas pelo portal The Information em setembro, a receita anualizada da empresa chegou a US$ 1 bilhão, mais que o dobro do nível registrado alguns meses antes.

A DeepSeek obtém a maior parte de sua receita cobrando de empresas e desenvolvedores pelo acesso aos seus modelos de inteligência artificial. Esse serviço permite que outras companhias utilizem a tecnologia em seus próprios sistemas e aplicativos.

Segundo o The Information, o diretor-executivo da DeepSeek, Liang Wenfeng, informou aos investidores que os aumentos nos preços de acesso aos modelos não afastaram os clientes e que a demanda pelos serviços permaneceu forte.

Fonte: China Daily