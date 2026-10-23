China reforma áreas residenciais antigas e beneficia mais de 5 milhões de famílias

Mais de 5 milhões de famílias foram beneficiadas por obras de renovação em áreas residenciais urbanas antigas na China nos primeiros nove meses de 2026. No período, 16 mil projetos foram concluídos e outros 13 mil estavam em andamento, segundo o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural.

As intervenções incluem melhorias na infraestrutura básica dessas comunidades. Mais de 7.200 quilômetros de redes antigas de água, eletricidade, gás e aquecimento foram modernizados.

As reformas também contemplaram medidas de acessibilidade e adaptações voltadas à população idosa em mais de 2.800 áreas residenciais. Outros projetos acrescentaram 86 mil vagas de estacionamento e mais de 10 mil pontos de recarga para veículos e bicicletas elétricas.

Na área de eficiência energética, 9,54 milhões de metros quadrados de edifícios passaram por reformas destinadas a reduzir o consumo de energia.

Outra frente de investimento envolve os elevadores de edifícios residenciais antigos. Desde 2024, recursos de títulos especiais do Tesouro financiaram a reforma de 364 mil elevadores em todo o país, com potencial de beneficiar 14,57 milhões de famílias. Até agora, 192 mil equipamentos foram reformados.

Somente em 2026, 30,9 bilhões de yuans foram destinados à modernização de 197 mil elevadores residenciais antigos. Pela primeira vez, a instalação de novos elevadores em comunidades antigas também passou a receber recursos desse programa.

Para essa iniciativa, foram reservados 7,6 bilhões de yuans para a instalação de 28 mil elevadores em todo o país. A medida deverá beneficiar cerca de 385 mil famílias.

Fonte: news.cn