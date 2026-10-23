87% dos profissionais formados em gestão veem a carreira avançar, aponta levantamento

A busca por uma especialização costuma aumentar quando o profissional percebe que a experiência técnica, sozinha, não é suficiente para avançar. Saber executar bem uma função é importante, mas cargos de gestão exigem outras competências.

É nesse cenário que os MBAs voltam a aparecer como uma alternativa de desenvolvimento. Segundo o Graduate Management Admission Council (GMAC), 87% dos egressos de programas de pós-graduação em gestão relatam maior empregabilidade após a formação.

O mesmo estudo aponta que 79% perceberam aumento no poder de ganhos e 77% afirmam que a formação os preparou para posições de liderança. Os resultados indicam uma associação entre formação em gestão, percepção de oportunidades e progressão profissional.

Por que a formação em gestão pesa

O mercado valoriza profissionais capazes de conectar a execução à estratégia. Um analista de marketing, por exemplo, pode ser reconhecido por dominar campanhas, canais e indicadores. Já um gestor da área precisa definir prioridades, liderar pessoas, negociar orçamentos e explicar resultados para a diretoria.

Essa transição exige um repertório diferente. Além do conhecimento técnico, o profissional precisa entender como uma empresa funciona, como as decisões impactam o resultado e como comunicar propostas de forma clara.

Entre as competências mais procuradas em processos de promoção estão:

Gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes

Pensamento estratégico

Comunicação executiva

Análise financeira e indicadores de negócio

Liderança de mudanças

A formação em gestão não substitui a especialização técnica. Ela complementa essa base e ajuda o profissional a demonstrar que está preparado para responsabilidades maiores.

Empregabilidade e remuneração

A percepção de maior empregabilidade aparece tanto para quem busca a primeira posição de gestão quanto para quem já lidera equipes. No primeiro caso, a formação pode ajudar a estruturar habilidades necessárias para assumir pessoas e processos.

Para quem já é gestor, o MBA pode ampliar a capacidade de atuar em decisões estratégicas, como reorganização de times, expansão de negócios, redução de custos ou entrada em novos mercados.

O GMAC também aponta que 77% dos egressos concordam que a formação acelerou sua progressão de carreira em comparação com profissionais que não cursaram uma pós-graduação em gestão. Esse avanço, porém, depende da aplicação prática do aprendizado.

Um exemplo simples é o profissional técnico que passa a apresentar projetos com uma visão mais ampla: custo, retorno esperado, riscos, impactos no time e benefícios para o negócio. Esse tipo de comunicação tende a aumentar a visibilidade do trabalho.

O que considerar antes de escolher

A decisão por um MBA em Liderança e Gestão deve considerar o momento de carreira e os objetivos do profissional. Quem quer migrar de uma função técnica para uma posição de liderança pode se beneficiar de conteúdos sobre gestão, estratégia e comportamento organizacional.

Alguns critérios ajudam na escolha:

Conteúdo aplicado a desafios reais de empresas

Corpo docente com experiência prática

Metodologia que estimule a resolução de problemas

Networking com profissionais de diferentes áreas

Flexibilidade para conciliar estudo e trabalho

Também é importante avaliar se o programa oferece uma visão integrada do negócio. A liderança eficaz costuma exigir a capacidade de enxergar além da própria área e entender como pessoas, processos e resultados se conectam.

Um caminho para avançar

O dado de que 87% dos egressos relatam maior empregabilidade não significa que o MBA garanta promoção ou aumento salarial. O que a pesquisa indica é que boa parte dos formados percebe mais oportunidades e se sente mais preparada para assumir funções de liderança.

No mercado de trabalho atual, a diferenciação tende a estar na combinação entre conhecimento técnico, visão estratégica e habilidades de gestão. Profissionais que desenvolvem esse conjunto ampliam suas possibilidades de atuação.