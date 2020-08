Ministro da Secretaria-Geral é o oitavo a testar positivo para a covid-19

O ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, disse que está com covid-19. Ele confirmou que testou positivo para a doença, nesta terça-feira, 4, por uma publicação em sua página pessoal em uma rede social.

Na agenda do ministro desta terça-feira tinha reunião, no fim da tarde, com o presidente Jair Bolsonaro, que já teve a doença.

Informo que, após fazer o teste RT-PCR para detectar possível presença do vírus da Covid-19, meu resultado foi positivo. Estou em isolamento desde hoje (4) e cumpro agenda de forma remota. Apresento sintomas leves e sigo sob acompanhamento médico. — Jorge de Oliveira Francisco (@jorgeofco) August 4, 2020

Oliveira é o oitavo ministro a ser diagnosticado com o coronavírus. No alto escalão do governo já foram contaminados pela covid-19 Onyx Lorenzoni, do Ministério da Cidadania, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Ambos foram infectados na comitiva de Bolsonaro aos Estados Unidos, em março deste ano.

Milton Ribeiro, da Educação, e Wagner Rosário, Controladoria-Geral da União, também tiveram a doença.

O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, testou positivo na segunda-feira, 3. De acordo com uma nota oficial enviada à imprensa, ele está assintomático e passa bem.

Na semana passada, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes também testaram positivo para o coronavírus.

Covid-19 no Poder Executivo

Desde o primeiro registro da doença no Planalto, em março, houve um aumento significativo nos casos confirmados do novo coronavírus na sede do Executivo. Os números passaram de 35 casos em maio deste ano para 108 no início de julho. Depois, em 10 de julho, foram registrados 128 casos e, no dia 31, o número passou para 178. Em um mês, foram 70 novos casos, mais de duas contaminações por dia.

A Secretaria-Geral da Presidência afirmou que, até o dia 31 de julho, do total de quase 3.400 servidores da Presidência da República, existiam 31 servidores em tratamento por casos positivos de Covid-19. A pasta calcula que 147 servidores estão recuperados.

A Secretaria-Geral disse, ainda, que mais de 50% dos servidores estão em trabalho remoto ou em escala de revezamento. “A Presidência da República busca continuamente manter o ambiente de trabalho o mais seguro possível e não hesitará em adotar procedimentos complementares, caso necessário”, diz o texto.

(Com Estadão Conteúdo)