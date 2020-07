Michelle Bolsonaro testa positivo para covid-19, diz governo

A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para a covid-19 nesta quinta-feira, 30, informou a Secretaria Especial de Comunicação Social.

De acordo com a nota divulgada para a imprensa, ela está em bom estado de saúde e seguirá os “protocolos de segurança estabelecidos pela equipe médica”.

“A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para covid-19 nesta quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República”, informa a nota.

Na quarta-feira, 29, Michelle participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto, usando máscara. Ela esteve ao lado do presidente, Jair Bolsonaro, e das ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos).

Bolsonaro anunciou que estava com covid-19 no dia 7 de julho após apresentar sintomas. O teste positivo de Michelle saiu cinco dias depois do presidente dizer que não estava mais com a doença.

“Eu não tive problema nenhum. É muita pressão em cima do povo, né. Para quem tem problema de saúde e uma certa idade, qualquer coisa é perigosa”, disse ele depois que ter o teste negativo.

Nesta quinta-feira, o presidente cumpre uma agenda que inclui duas viagens, uma para a Bahia e outra para o Piauí.

Ministro Marcos Pontes também testa positivo

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, informou que, após sentir sintomas de gripe, fez teste para detectar o novo coronavírus e recebeu diagnóstico confirmando que está com a doença. Ele comunicou que vai trabalhar em isolamento e seguirá despachando normalmente.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 29, no encerramento de transmissão ao vivo com o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) e o presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Carlos Moura, sobre a Base de Alcântara, no Maranhão. Pontes disse ter se submetido ao teste na terça-feira, 28.

Além de Pontes Onyx Lorenzoni, do Ministério da Cidadania, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, também tiveram a doença. Ambos foram infectados na comitiva de Bolsonaro aos Estados Unidos, em março deste ano.

(Com Estadão Conteúdo)