Ministro Alexandre de Moraes é diagnosticado com covid-19

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) está com covid-19, de acordo com informações divulgadas pela assessoria do tribunal. Segundo as informações divulgadas, o ministro está sob os cuidados do infectologista David Uip, não apresenta sintomas e deve manter suas atividades profissionais em casa.

Moraes não é o primeiro ministro a contrair a doença, causada pelo novo coronavírus. Em setembro, Luiz Fux foi diagnosticado com a doença, na ocasião de sua posse como novo presidente da corte. Além dele, Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro (STJ), a ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho; e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, testaram positivo para a doença.

Em outubro, Moraes foi nomeado o novo relator do processo de Bolsonaro no STF, que apura se houve interferência do presidente em processos conduzidos pela Polícia Federal.