Governo quer usar receita com alta do petróleo para reduzir tributos sobre combustíveis

O governo Lula propôs ao Congresso nesta quinta-feira, 23, um projeto de lei complementar que permite que as receitas extraordinárias obtidas com a alta internacional do preço do barril de petróleo possa ser revertida em redução de impostos federais como PIS, Cofins e Cide sobre a gasolina e biocombustíveis. O texto foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), e precisa de 257 votos para ser tramitado com urgência, como pleiteia o governo federal.

Mais cedo nesta quinta, o Ministério da Fazenda chegou a anunciar que faria a redução de alíquotas de PIS e Cofins incidentes sobre a gasolina, mas o ministro Dario Durigan descartou o anúncio a jornalistas.

"Nós aumentamos as receitas públicas quando o (preço do barril do) petróleo aumenta, com a venda de óleo, com a receita de royalties nos regimes de partilha e concessão. O ponto principal é converter esse ganho de receita em mecanismos de redução de tributos de combustíveis", disse o ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

De acordo com Moretti, o projeto prevê que sempre que houver aumento de arrecadação oriundo de subida do preço do petróleo, o governo federal editaria decretos presidenciais reduzindo alíquotas de PIS e Cofins sobre gasolina e biocombustíveis e Cide sobre a gasolina.

As reduções se dariam sempre por períodos de dois meses e valeriam apenas enquanto perdurarem os efeitos econômicos da guerra no Oriente Médio. Moretti afirmou que, para cada redução de R$ 0,10 em impostos sobre a gasolina por dois meses, o custo é de R$ 800 milhões.

O mecanismo, segundo o Ministério da Fazenda, garante que não haja impacto fiscal, uma vez que a alta de arrecadação financiaria a redução de alíquotas de impostos sobre combustíveis.

O governo Lula já havia zerado o PIS/Cofins sobre o óleo diesel por dois meses a partir de março, além de ter turbinado a subvenção a importadores e produtores da commodity energética no Brasil.

Os dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que monitora os preços dos combustíveis, mostram que o litro de gasolina comum tem preço médio de R$ 6,77. O valor acumula alta de 7,12% em 12 meses.

De acordo com a Fecombustíveis Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes

(Fecombustíveis), PIS e Cofins representam hoje R$ 0,19 por litro de gasolina.