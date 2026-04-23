Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Alerj aciona STF para que presidente da Casa assuma governo interino do Rio

Pedido enviado ao ministro Luiz Fux ocorre após eleição de Douglas Ruas e reacende debate sobre sucessão no Executivo fluminense

Eleições no Rio: Ruas também é pré-candidato ao governo do estado (Alex Ramos/Alerj/Reprodução)

Eleições no Rio: Ruas também é pré-candidato ao governo do estado (Alex Ramos/Alerj/Reprodução)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de abril de 2026 às 12h36.

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o deputado Douglas Ruas, recém-eleito presidente da Casa, seja reconhecido como primeiro sucessor constitucional e assuma o governo interino do estado.

A solicitação foi apresentada na manhã desta quinta-feira, 23, pela Procuradoria-Geral da Alerj.

Segundo a Casa, a permanência do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no comando do Executivo só se justificava pela ausência de um presidente da Alerj formalmente investido.

Com a eleição de Ruas, o órgão sustenta que a Constituição estadual “impõe o retorno imediato à ordem sucessória normal”.

A argumentação enviada ao STF afirma que a recomposição da presidência da Alerj elimina o obstáculo que permitia a exceção na linha sucessória.

O texto reforça que a continuidade do arranjo atual deixaria de ter respaldo jurídico diante da nova configuração institucional.

O pedido foi encaminhado ao ministro Luiz Fux, relator da ação que discute regras para eleição indireta no estado.

A manifestação não integra outro processo em tramitação na Corte, sob relatoria do ministro Cristiano Zanin, que analisa se o pleito do mandato tampão deve ocorrer de forma direta ou indireta.

A Alerj diferencia os dois debates: de um lado, a definição do modelo definitivo de recomposição do governo; de outro, a sucessão imediata diante da vacância dos cargos.

Para a Casa, a definição do governador interino enquanto o STF não conclui o julgamento é consequência direta da Constituição estadual.

A Procuradoria-Geral também alerta para riscos institucionais. Segundo o órgão, a permanência do presidente do Tribunal de Justiça no Executivo, mesmo após a eleição do novo presidente da Alerj, pode levar à “naturalização da exceção” e ao esvaziamento do texto constitucional.

O documento aponta ainda que atos administrativos assinados nesse contexto podem ser questionados futuramente por eventual inconstitucionalidade superveniente de competência, ampliando a insegurança jurídica além da crise política.

Ruas é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. A sua permanência no cargo durante as eleições é vista como um triunfo por aliados. Hoje, as pesquisas mostram o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), na liderança com folga nas pesquisas de intenção de voto.

Comparação com o caso do Amazonas

A Alerj cita ainda o precedente do Amazonas, que também enfrenta dupla vacância no Executivo. Lá, o presidente da Assembleia Legislativa assumiu interinamente o governo, inclusive concorrendo na eleição indireta.

Para o Legislativo fluminense, há “inequívoca violação à isonomia e à segurança jurídica” diante do tratamento distinto entre os estados em situações semelhantes.

A análise do caso no STF segue suspensa após pedido de vista do ministro Flávio Dino. A expectativa é que o processo volte à pauta após a publicação do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a condenação do ex-governador Claudio Castro.

Há ainda a possibilidade de o julgamento se estender até a eventual posse de Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo, o que pode alterar a composição da Corte no momento da decisão final.

Acompanhe tudo sobre:Rio de JaneiroEleições 2026

Mais de Brasil

Impulsionado pelo embate com STF, Zema dobra aposta e reage a Gilmar

Governo Lula descarta apoio à criação da TerraBras, estatal de minerais críticos

Gilmar diz que inquérito das fake news 'vai acabar quando terminar'

Empresa de engenharia aposta em equipes globais contra falta de mão de obra

Mais na Exame

Pop

'Devoradores de Estrelas': pedra alienígena na corrida ao Oscar? Entenda

Ciência

Cientistas criam batata frita mais saudável sem perder crocância

Future of Money

Brasil é o 5º maior mercado de criptoativos do mundo, aponta TRM Labs

Brasil

Impulsionado pelo embate com STF, Zema dobra aposta e reage a Gilmar