Ministério do Turismo lança hub virtual para impulsionar o setor

Fomentar investimentos privados e estimular novos negócios. Incentivar parcerias público-privadas, a fim de ampliar a oferta de atrações turísticas. Agir como um catalizador do desenvolvimento de destinos turísticos país afora. Esses são os principais objetivos do novo Portal de Investimentos do Ministério do Turismo.

Alinhada à estratégia de transformação digital do governo federal, a plataforma foi desenvolvida para facilitar a interação entre investidores, empreendedores e o poder público.

“Essa iniciativa será fundamental para a recuperação econômica do país por meio do turismo”, afirma o ministro da pasta, Gilson Machado. “Nosso objetivo é posicionar o Brasil não apenas como grande destino de turistas, como também grande destino para investidores”.

Apresentado nas versões em português, inglês e espanhol, o portal disponibiliza dados sobre o setor e apresenta oportunidades de investimentos na cadeia produtiva.

Além de fornecer informações para ajudar a basear os players do turismo nas tomadas de decisão, o site também funciona como uma vitrine pela qual os destinos turísticos brasileiros possam divulgar suas ações para a atração de investimentos.

Como incluir um projeto

Os empreendedores de todo o país poderão fornecer informações sobre oportunidades de negócios em seu destino turístico, com localização georreferenciada.

Os dados compartilhados serão de responsabilidade de quem os forneceu, ao passo que o ministério cuidará da promoção das iniciativas.

“Já disponibilizamos 74 projetos aprovados, com investimentos previstos da ordem de 27 bilhões de reais e potencial para a geração de 123.000 novos empregos”, anuncia o ministro, que recomenda que os empreendedores mantenham os dados sempre atualizados, de forma a facilitar o contato de possíveis investidores.

“O Ministério do Turismo tem trabalhado a divulgação do portal em feiras internacionais e ações de comunicação”, informa.

Para incluir um projeto, o interessado deve realizar seu cadastro escolhendo o perfil empreendedor ou investidor e seguir o passo a passo informado ao longo do processo de inscrição.

Já o investidor, quando encontrar seu projeto ideal, poderá contatar o empreendedor diretamente por meio do chat do portal.

Momento de retomada

“Pela primeira vez na história, o turismo foi incluído na agenda econômica do país”, avalia Gilson Machado. “Uma atividade que foi crucial para a recuperação econômica de países como Grécia, Portugal e Espanha”.

O portal aparece neste momento em que o setor, bastante impactado pela pandemia, inicia a retomada: a geração de empregos cresceu 25% entre junho e julho deste ano, há 147 novos hotéis em construção no país, com a atração de investimentos da ordem de 6,1 bilhões de reais e a expectativa é que o tráfego aéreo doméstico alcance 85% do patamar anterior à pandemia ainda em 2021.

“Nos preparamos muito para esse retorno por meio de iniciativas como a criação do Selo Turismo Responsável, com protocolos de biossegurança para 15 atividades do setor”, relata o ministro.

A pasta já concedeu quase 30.000 selos para estabelecimentos com meios de hospedagem e restaurantes, além de investir na melhoria da infraestrutura turística, com mais de 3.200 obras em andamento em todo o país.