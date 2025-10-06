Metanol em SP: veja em quais regiões as pessoas foram intoxicadas

Subiu para 225 o número de notificações de intoxicação por metanol em todo o Brasil, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde divulgado no último domingo e atualizado nesta segunda-feira, 6.

Do total, 16 casos foram confirmados e 209 seguem em investigação. Até o momento, São Paulo é o estado que concentra 85% das ocorrências.

No estado paulista, 14 casos já foram confirmados, incluindo duas mortes. Outros 178 permanecem sob análise, com sete óbitos ainda em investigação. Vale destacar que os números estão relacionados especificamente com a suspeita de ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.

O metanol, substância industrial tóxica usada em solventes e produtos químicos, quando ingerido é transformado pelo fígado em compostos que danificam o cérebro, o nervo óptico e provocam insuficiência renal e pulmonar.

Os sintomas iniciais são parecidos com uma ressaca comum, incluindo náusea, tontura e dor de cabeça nas primeiras horas. Entretanto, o quadro evolui rapidamente, podendo ocorrer falência de órgãos em 48 horas após a ingestão.

Veja a lista completa de casos com metanol em SP

Os casos estão distribuídos em 26 municípios paulistas, com a capital liderando as notificações, seguida por cidades da região metropolitana e do interior:

São Paulo (capital): 85 casos

85 casos São Bernardo do Campo: 44 casos

44 casos Osasco: 11 casos

11 casos Diadema: 8 casos

8 casos Santo André: 8 casos

8 casos Guarulhos: 2 casos

2 casos Itaquaquecetuba: 2 casos

2 casos São José dos Campos: 2 casos

Embu, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Itapecerica da Serra, Itu, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Mauá, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santos, São Vicente, Taboão da Serra e Vinhedo contam com 1 caso cada município.

As bebidas envolvidas são principalmente destilados incolores, como vodca e gin, com suspeitas de produção clandestina.

Governo federal anunciou importação de antídoto

O Ministério da Saúde anunciou no sábado, 4, a importação emergencial de 2,5 mil unidades de fomepizol, considerado o antídoto padrão-ouro para intoxicação por metanol.

A medicação, que não tinha registro prévio no Brasil, deve chegar até meados de outubro.

O fomepizol atua bloqueando a transformação do metanol em substâncias tóxicas no organismo. Além disso, o governo adquiriu 12 mil ampolas de etanol farmacêutico, uma alternativa que retarda os efeitos da contaminação.

Vale destacar que as autoridades estão recomendando procurar atendimento médico imediatamente ao menor sinal de sintomas após consumo de bebidas alcoólicas.