Ministério da Saúde inicia distribuição de antídoto contra intoxicação por metanol a cinco estados

O Ministério da Saúde anunciou no sábado, 5, que iniciou a distribuição do antídoto contra intoxicação por metanol — o etanol farmacêutico — para quatro estados e o Distrito Federal. Segundo balanço divulgado ontem, o número total de notificações por intoxicação relacionadas à substância informado à pasta pelos estados atingiu 195.

Na primeira remessa do antídoto, serão enviadas 580 ampolas para cinco estados, sendo 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para o Mato Grosso do Sul.

Essa primeira remessa faz parte da entrega total de 4,3 mil ampolas pelos hospitais universitários federais aos estados do Sistema Único de Saúde. Também no sábado, o ministério anunciou a compra de 12 mil unidades de etanol farmacêutico, além de 2,5 mil unidades de fomepizol, que também pode ser utilizado no tratamento da intoxicação.

Atualização no número de casos

O Ministério da Saúde confirmou o aumento para 195 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. Desse total, 14 casos já estão confirmados e outros 181 continuam em investigação.

Do total de registros, 83% dos casos estão concentrados em São Paulo, incluindo todos os confirmados até o momento.

Das notificações, 13 são de óbitos. Até o momento, havia um óbito confirmado em São Paulo e outros 12 sendo investigados: sete em São Paulo, três em Pernambuco, um na Bahia e outro no Mato Grosso do Sul.

Na tarde de ontem, no entanto, o governo de São Paulo confirmou a segunda morte confirmada por intoxicação causada pelo metanol, de um homem de 46 anos.