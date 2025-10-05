Metanol: número de garrafas apreendidas em SP ultrapassa 7 mil; 148 casos suspeitos são investigados

O Governo de São Paulo intensificou neste sábado, 4, as ações do gabinete de crise instituído para combater a adulteração de bebidas alcoólicas com metanol. As operações de fiscalização foram ampliadas para abranger festas universitárias, bares e adegas em diversas regiões, e número de garrafas apreendidas para perícia desde a segunda-feira, 29, já superou a marca de 7 mil.

Esse montante se soma às 50 mil unidades recolhidas ao longo deste ano em todo o território estadual. Desde o início de 2025, as autoridades efetuaram a prisão de 41 pessoas envolvidas no esquema, sendo que 19 delas foram detidas apenas na semana passada.

A Secretaria de Saúde confirmou 14 ocorrências de pessoas intoxicadas por metanol, com o registro de duas mortes entre os casos confirmados. Além disso, 148 outros casos suspeitos estão sendo apurados, incluindo sete óbitos, conforme o boletim divulgado na tarde de sábado.

O estado de São Paulo tem, até o momento, 11 estabelecimentos com interdição cautelar. Esse procedimento é realizado pelas autoridades para a coleta de amostras de bebidas, permitindo que a Polícia Científica verifique, posteriormente, a presença de metanol. É importante notar que alguns locais podem ser interditados previamente por outras irregularidades sanitárias, como problemas de higiene ou de armazenamento.

Na sexta-feira, 3, policiais estiveram em um estabelecimento na Casa Verde, Zona Norte da capital, onde uma vítima que faleceu supostamente comprou a bebida adulterada. No local, foram retidas garrafas com suspeita de falsificação e sem a devida comprovação de origem, que foram encaminhadas para análise pericial.

Já na noite de sábado, a força-tarefa de fiscalização inspecionou uma tradicional festa universitária em Araraquara. A Vigilância Sanitária (nas esferas estadual e municipal), em colaboração com a Polícia Civil, vistoriou 1.400 garrafas de destilados, como vodca, que faziam parte do estoque do evento.

"As vistorias de rotina das equipes foram reforçadas devido às apurações sobre os casos de intoxicação por metanol. Nosso foco é preventivo e orientativo. Buscamos garantir que organizadores e fornecedores adotem práticas seguras, para que o público possa usufruir dos eventos com tranquilidade e confiança", afirmou Ana Lúcia Spagnol Bose, diretora do Grupo de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo em Araraquara.

As equipes checaram notas fiscais, lacres e rótulos dos produtos visando atestar a procedência e assegurar a proteção dos participantes. Nessa ocasião, não houve identificação de qualquer indício de falsificação ou adulteração.

Na região do ABC Paulista, dez estabelecimentos foram inspecionados no sábado à noite: seis em São Caetano e quatro em Santo André. As equipes analisaram os estoques e a apresentação da documentação fiscal. Não foram encontrados indícios de adulteração ou realizadas novas interdições. Ações do Procon-SP constataram apenas infrações de baixo impacto relativas ao Código de Defesa do Consumidor, como questões de sinalização e cardápio.

A Polícia Civil também mantém unidades especializadas mobilizadas para identificar os responsáveis pelas adulterações. Uma das principais hipóteses investigativas considera a possibilidade de que o metanol tenha contaminado os produtos durante o processo de limpeza dos recipientes.