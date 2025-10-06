Brasil

Casos de intoxicação por metanol chegam a 16 no Brasil, com mortes confirmadas em SP

Ministério da Saúde atualiza diariamente dados sobre ingestão de bebidas adulteradas

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07h36.

O Ministério da Saúde anunciou neste domingo que o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica subiu para 16 — dois deles em Curitiba (PR), os primeiros fora do estado de São Paulo. Além disso, estão sendo analisadas outras 209 notificações suspeitas, que ainda aguardam o resultado de exames.

Desses casos, há duas mortes confirmadas, ambas em São Paulo, e 13 em investigação (7 em SP, 3 em PE, 1 no MS, 1 em PB e 1 no CE). As informações são enviadas pelos estados e consolidadas pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).

Distribuição dos casos pelo país

Em São Paulo, epicentro da crise, são 14 casos confirmados e 192 suspeitos. Neste domingo, o Ceará notificou o primeiro caso suspeito. Ao todo, 13 estados registram casos: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará. Os estados da Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.

Atualizações e divulgação

As informações consideram os registros enviados pelos estados até às 16h deste domingo e estão sujeitas a atualizações locais, segundo o Ministério da Saúde. Os dados são divulgados nos canais oficiais do Ministério da Saúde diariamente, a partir das 17h.

