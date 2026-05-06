Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Meio/Ideia: Flávio Bolsonaro tem 45,3% e Lula, 44,7% no 2º turno

Senador do PL e presidente aparecem tecnicamente empatados na disputa de 2026; Caiado e Zema também ficam dentro da margem de erro contra o petista

Lula e Flávio: a diferença percentual é inferior a um ponto percentual (Divulgação)

Lula e Flávio: a diferença percentual é inferior a um ponto percentual (Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07h43.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 6.

No confronto direto, Flávio Bolsonaro registra 45,3% das intenções de voto, enquanto Lula soma 44,7%.

Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Brancos e nulos somam 6,5%, enquanto 3,5% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

O levantamento mostra que a disputa segue apertada, com diferença entre os dois nomes inferior a um ponto percentual.

Lula empata com Caiado e Zema, mas vence Ciro, Renan e Aldo

Nos demais cenários testados, Lula também enfrenta disputas apertadas contra outros nomes da direita e da centro-direita.

Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o petista registra 44,7% das intenções de voto, contra 40% do adversário.

Já diante do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 44%, enquanto o mineiro soma 39%.

Nos cenários contra Caiado e Zema, Lula também aparece em empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

O presidente amplia a vantagem apenas em confrontos contra candidatos de menor competitividade nacional.

No cenário contra Ciro Gomes (PSDB), Lula registra 44%, contra 34,5% do adversário.

Já diante de Renan Santos, do Missão, o presidente soma 44,7%, enquanto o adversário aparece com 27,6%. Brancos e nulos chegam a 19,7%.

Contra o ex-ministro Aldo Rebelo (DC), Lula alcança 44,7%, ante 24% do adversário. Nesse cenário, 20,3% declaram voto branco ou nulo.

Os cenários com Aldo Rebelo e Renan Santos concentram os maiores índices de rejeição à disputa, com percentuais elevados de votos brancos e nulos.

Divisão regional e religiosa entre Lula e Flávio Bolsonaro

O levantamento também detalhou o desempenho regional dos candidatos no principal cenário de segundo turno.

Flávio Bolsonaro lidera no Norte, com 57%, e no Centro-Oeste, com 60,8%. O senador também aparece numericamente à frente no Sul, com 50,9%, e mantém empate técnico no Sudeste, onde registra 44,8%, contra 44,5% de Lula.

O presidente mantém vantagem ampla no Nordeste, onde soma 58,3%, contra 34,6% do adversário.

No recorte religioso, Lula lidera entre católicos, com 54,2%, enquanto Flávio Bolsonaro domina o eleitorado evangélico, segmento no qual registra 65,8% das intenções de voto.

Entre entrevistados sem religião, o cenário aparece mais equilibrado: Lula soma 48,9%, contra 45,4% de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores acima de 16 anos entre os dias 1º e 5 de maio de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Luiz Inácio Lula da SilvaFlávio Bolsonaro

Mais de Brasil

Meio/Ideia: Lula tem 40% e Flávio, 36%, no 1º turno

Lula quer protagonismo internacional da indústria automotiva brasileira

Após rejeição de Messias, Senado desacelera e prioriza pautas consensuais

Integração do Free Flow com CNH do Brasil deve avançar em 30 dias, diz ministro

Mais na Exame

Mundo

OMS confirma cepa rara de vírus mortal com transmissão entre humanos em cruzeiro

Minhas Finanças

Novo Desenrola: Caixa realiza primeira quitação com desconto de 75%

Brasil

Meio/Ideia: Lula tem 40% e Flávio, 36%, no 1º turno

Inteligência Artificial

Como fazer o ChatGPT pensar antes de responder com apenas um comando simples