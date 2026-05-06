Meio/Ideia: Flávio Bolsonaro tem 45,3% e Lula, 44,7% no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 6.

No confronto direto, Flávio Bolsonaro registra 45,3% das intenções de voto, enquanto Lula soma 44,7%.

Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Brancos e nulos somam 6,5%, enquanto 3,5% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

O levantamento mostra que a disputa segue apertada, com diferença entre os dois nomes inferior a um ponto percentual.

Lula empata com Caiado e Zema, mas vence Ciro, Renan e Aldo

Nos demais cenários testados, Lula também enfrenta disputas apertadas contra outros nomes da direita e da centro-direita.

Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o petista registra 44,7% das intenções de voto, contra 40% do adversário.

Já diante do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 44%, enquanto o mineiro soma 39%.

Nos cenários contra Caiado e Zema, Lula também aparece em empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

O presidente amplia a vantagem apenas em confrontos contra candidatos de menor competitividade nacional.

No cenário contra Ciro Gomes (PSDB), Lula registra 44%, contra 34,5% do adversário.

Já diante de Renan Santos, do Missão, o presidente soma 44,7%, enquanto o adversário aparece com 27,6%. Brancos e nulos chegam a 19,7%.

Contra o ex-ministro Aldo Rebelo (DC), Lula alcança 44,7%, ante 24% do adversário. Nesse cenário, 20,3% declaram voto branco ou nulo.

Os cenários com Aldo Rebelo e Renan Santos concentram os maiores índices de rejeição à disputa, com percentuais elevados de votos brancos e nulos.

Divisão regional e religiosa entre Lula e Flávio Bolsonaro

O levantamento também detalhou o desempenho regional dos candidatos no principal cenário de segundo turno.

Flávio Bolsonaro lidera no Norte, com 57%, e no Centro-Oeste, com 60,8%. O senador também aparece numericamente à frente no Sul, com 50,9%, e mantém empate técnico no Sudeste, onde registra 44,8%, contra 44,5% de Lula.

O presidente mantém vantagem ampla no Nordeste, onde soma 58,3%, contra 34,6% do adversário.

No recorte religioso, Lula lidera entre católicos, com 54,2%, enquanto Flávio Bolsonaro domina o eleitorado evangélico, segmento no qual registra 65,8% das intenções de voto.

Entre entrevistados sem religião, o cenário aparece mais equilibrado: Lula soma 48,9%, contra 45,4% de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores acima de 16 anos entre os dias 1º e 5 de maio de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.