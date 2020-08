Megaoperação da PF tem mais de 400 mandados de prisão em 19 estados

A Polícia Federal realiza na manhã desta segunda-feira uma megaoperação contra uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. Mais de 1.100 policiais estão nas ruas em 19 estados e no Distrito Federal, cumprindo 623 mandados, 422 deles de prisão, além de uma ordem de bloqueio de 252 milhões em contas ligadas ao Primeiro Comando da Capital. As informações são do portal G1.

É a maior operação de bloqueio contra a facção criminosa. Segundo o G1, ao menos 210 pessoas detidas em presídios federais recebiam auxílio emergencial da organização, o que mostra o tamanho do avanço do PCC e das grandes facções do crimes nos presídios brasileiros.

Os alvos da operação são também parentes de traficantes e laranjas usados para lavar dinheiro. Os alvos são acusados de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

