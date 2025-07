Novo programa pré-faculdade da Saint Paul prepara jovens de 15 a 18 anos para o mundo real

A Saint Paul, uma das mais respeitadas escolas de negócios do mundo, expande seu portfólio para preparar uma nova geração de talentos e lança um programa inédito de imersão para jovens de 15 a 18 anos que estão no ensino médio.

Chamado de NextGen Program, o curso combina aulas presenciais, mentorias com especialistas, visitas a empresas e simulações de negócios reais.

Mas a proposta vai além de uma introdução ao mundo corporativo. O programa oferece uma formação prática que antecipa a vivência universitária e prepara os estudantes para desafios concretos da vida profissional. O conteúdo abrange temas como inteligência artificial, liderança, empreendedorismo e inteligência emocional.

"É para aqueles que querem experimentar a vida real de um aprendizado de executivos e vivenciar práticas de mercado", resume José Cláudio Securato, CEO da EXAME Educação e fundador da Saint Paul. "É a mesma dinâmica que aplicamos nos principais programas da Saint Paul", diz.

Ao priorizar temas atuais e experiências práticas, o curso atende a uma demanda crescente de jovens que desejam sair da bolha escolar e começar a construir o próprio futuro com mais autonomia, consciência e visão de mercado.

As turmas do programa acontecem em julho e agosto de 2025, com encontros presenciais no auditório da EXAME, no Itaim Bibi, em São Paulo. A primeira edição, de 14 a 18 de julho, já está com as vagas preenchidas. As inscrições para a turma de agosto estão abertas e são limitadas.

O que cada dia do NextGen Program ensina

Por trás da estrutura inovadora, há um objetivo claro: desenvolver competências que a escola tradicional não ensina. Durante cinco dias de imersão, os alunos enfrentam desafios reais e constroem habilidades essenciais para o século XXI.

Veja como funciona a programação dia a dia:

Dia 1 – Comunicação, empatia e liderança

O ponto de partida é o desenvolvimento de soft skills. As atividades exploram comunicação, escuta ativa, empatia e liderança – capacidades fundamentais para quem deseja se destacar em ambientes acadêmicos e profissionais.

Dia 2 – Inteligência artificial na prática

A jornada segue com uma introdução ao universo da IA. Os participantes aprendem a operar ferramentas como ChatGPT, Notion AI e DALL·E, aplicando os conhecimentos em laboratórios práticos voltados à criação de soluções reais com tecnologia.

Dia 3 – Finanças, investimentos e tomada de decisão

O conteúdo financeiro aparece de forma aplicada. Em vez de fórmulas e teorias, os jovens discutem renda fixa, ações, criptomoedas, fundos, risco e retorno, além de simular carteiras de investimento com foco no longo prazo.

Dia 4 – Cultura corporativa e empreendedorismo

A etapa seguinte tira os alunos da sala de aula e os leva para dentro das empresas. Eles visitam organizações inovadoras, observam estratégias e cultura organizacional, e conversam com líderes do mercado. Na volta, discutem modelos de negócio, a economia dos criadores de conteúdo e o empreendedorismo na prática.

Dia 5 – Business game e aplicação das competências

O encerramento coloca tudo à prova. Os alunos participam de um desafio em grupo, no qual simulam decisões de negócios sob pressão. A atividade exige cooperação, liderança, análise de cenários e capacidade de resolver problemas em tempo real. Ao final, cada participante recebe um certificado da Escola de Negócios Saint Paul.

Como participar da turma de agosto

A segunda edição do NextGen Program ocorre em agosto, aos finais de semana – dias 16, 17, 23, 24 e 29 — das 9h às 17h, no Auditório EXAME, em São Paulo.

O valor é de R$ 5.000,00. O investimento inclui almoço, coffee break e todos os materiais.

As vagas são limitadas. Jovens interessados em entender o mundo real e iniciar sua jornada com coragem e propósito já podem se inscrever.

