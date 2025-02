Sisu 2025: aprovados têm até hoje para realizar matrículas nas universidades

O prazo para os aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) se matricularem termina nesta segunda-feira, 3. Para realizar a matrícula, o estudante deve seguir as diretrizes da universidade em que foi aprovado. As orientações devem ser consultadas no site da instituição de ensino.

Esta etapa é válida tanto para quem iniciará o ano letivo neste primeiro semestre de 2025, quanto para quem começará o curso no segundo semestre. O MEC estendeu o prazo de matrícula dos aprovados depois que uma instabilidade atrasou a divulgação dos resultados. Previsto para ocorrer no domingo, 26 de janeiro, a lista só ficou disponível no site do Sisu na segunda-feira, 27, de manhã.

Por conta disso, ao menos 10 instituições federais adaptaram o calendário de matrículas.

Novo cronograma Sisu 2025