MEC anula três questões do ENEM e aciona Polícia Federal após possível vazamento

O Ministério da Educação (MEC) decidiu acionar a Polícia Federal e anular três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por conta de um universitário que antecipou perguntas da prova de 2025.

Cinco dias antes da aplicação, um estudante publicou conteúdo nas redes sociais com questões praticamente idênticas às aplicadas neste domingo, 16 de novembro.

Em seus perfis, o estudante afirma participar dos pré-testes conduzidos pelo Inep, órgão vinculado ao MEC responsável pelo Enem, e alega conseguir memorizar elementos das perguntas, que utiliza em aulas on-line vendidas como material preparatório para o Enem.

Em nota, o MEC informou que a decisão de anular as questões foi tomada após os responsáveis pela elaboração do exame confirmarem a quebra de confidencialidade.

" Ao identificar relatos de antecipação de questões similares ás do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova", explicou o Inep.

De acordo com o instituto, o Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para apuração de seus resultados. A metodologia exige que os itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem compor o Enem em alguma edição.

"Nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens".

Investigação

De acordo com o Inep, a Polícia Federal vai investigar a conduta do estudante e tomar medidas contra a antecipação das questões.

"A Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida".

A live feita pelo estudante foi transmitida pelo YouTube. Segundo a plataforma, ela foi realizada no dia 11 de novembro de 2025. No item 34, ele apresenta uma questão de Biologia sobre espécies que evoluem e se mantêm restritas a determinados ambientes. A prova do Enem deste ano trouxe uma pergunta com o mesmo tema, com enunciado diferente, mas quatro das cinco alternativas idênticas às apresentadas pelo estudante — incluindo a resposta correta.

Nos stories, o professor também listou as perguntas utilizadas com seus alunos antes da aplicação da prova. Uma delas, sobre ruído sonoro, apresentou todas as alternativas iguais às da versão oficial, com a mesma função logarítmica e os mesmos valores numéricos envolvidos na questão.

(Com informações da agência O Globo)