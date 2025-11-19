Enem 2025: Inep antecipa gabarito para esta quarta; veja como acessar

O Inep anunciou que vai antecipar a divulgação do gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para esta quarta-feira, 19, às 10h (horário de Brasília). Inicialmente, a publicação estava prevista para quinta-feira, 20.

Os estudantes podem conferir o gabarito no site do Inep. O material, segundo o instituto, está organizado por dia de aplicação, pela cor e pelo tipo dos cadernos.

A decisão de antecipar a divulgação aconteceu depois que o Ministério da Educação (MEC) acionou a Polícia Federal e anulou três questões do exame por conta de um universitário que antecipou perguntas da prova de 2025.

Cinco dias antes da aplicação, um estudante publicou conteúdo nas redes sociais com questões praticamente idênticas às aplicadas neste domingo, 16 de novembro.

De acordo com o instituto, o Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para apuração de seus resultados. A metodologia exige que os itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem compor o Enem em alguma edição.

O Inep reafirmou a isonomia, lisura e validade das provas de 2025. "Nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens", afirmou o instituto, em nota.

Quando sai o resultado do Enem?

Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados em 16 de janeiro de 2026

Como acessar o resultado do Enem?

Os candidatos poderão consultar suas notas, a partir do dia 16 de janeiro, na Página do Participante do Enem.

Quando posso ver o espelho da redação?

A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. O documento também ficará disponível na Página do Participante do Enem.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).