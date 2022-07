Mário Frias sofre infarto e é internado na UTI em Brasília

O ator e ex-secretário Especial da Cultura Mário Frias está internado em Brasília após sofrer um enfarte agudo do miocárdio na noite desta segunda-feira, 4, e passar por um cateterismo.

A informação foi divulgada em nota no final da manhã desta terça, 5, no perfil oficial de Frias em rede social, com boletim médico do Hospital Santa Lúcia, na capital federal.

"Infelizmente não comparecerei às agendas e compromissos firmados para os próximos dias", diz o texto publicado no Twitter oficial de Frias, que também informa que ele está em unidade de terapia intensiva (UTI).

O ex-secretário é pré-candidato a deputado federal por São Paulo e deixou o cargo na Cultura, em março, para concorrer em outubro deste ano. O advogado Helio Ferraz de Oliveira, que era o número dois da gestão de Frias, assumiu o posto.

Quem é Mário Frias?

Mário Frias é um ator, apresentador e político brasileiro nascido no Rio de Janeiro, em 1971. Atualmente, tem 50 anos de idade.

Frias foi ator na Globo por mais de uma década e atuou em novelas como Malhação (1999) e Senhora do Destino (2004). Entre 2010 e 2013, apresentou alguns programas de competição na RedeTV.

Filiado ao Partido Liberal (PL), o político foi Secretário da Cultura no governo de Jair Bolsonaro entre junho de 2020 e março de 2022, substituindo Regina Duarte.

Frias já sofreu um princípio de infarto em dezembro de 2020. Na época, ele foi sumbetido a um cateterismo.

(Com informações de Estadão Conteúdo)