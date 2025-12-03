Marina Silva é internada em Brasília após sofrer acidente doméstico

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, de 67 anos, foi hospitalizada nesta quarta-feira, 3 de dezembro, em Brasília, após relatar dor intensa na região lombar enquanto realizava atividades no jardim de sua residência.

Segundo comunicado oficial da pasta, Marina Silva foi levada ao Hospital Brasília, no bairro Lago Sul, onde passou por exames de imagem. O resultado da tomografia computadorizada indicou uma leve fratura na vértebra L4.

Apesar da lesão, a ministra permanecerá em atividade por meio remoto nas próximas semanas, segundo a recomendação médica, com afastamento das agendas presenciais. Ainda nesta quarta-feira, a ministra recebeu alta hospitalar após ser medicada para controle da dor.

Veja a íntegra do comunicado do Ministério do Meio Ambiente:

"A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi hospitalizada na tarde desta quarta-feira (3/12) em Brasília (DF) após sentir dor súbita na região lombar, enquanto movimentava vasos de plantas no jardim de sua residência. Ela está de férias durante esta semana.

A ministra foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul, pelos médicos Leonardo Coelho e Eder Malta, clínicos gerais, e Isaias Azevedo, ortopedista. Foi realizado Exame de Tomografia Computadorizada (TC), que mostrou leve fratura na vértebra L4. Ela foi medicada para controle da dor, sente-se bem e terá alta ainda hoje.

De acordo com orientações médicas, a ministra precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período".