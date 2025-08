Marcos do Val é alvo de operação da PF e terá que colocar tornozeleira eletrônica

Os passaportes de Do Val foram apreendidos em agosto do ano passado, por determinação de Moraes, confirmada pela Primeira Turma do STF.

Na época, a assessoria de Do Val afirmou que o passaporte do parlamentar estaria "plenamente válido até 31 de julho de 2027, sem qualquer restrição”.

Quem é Marcos do Val?

Natural de Vitória (ES), Marcos do Val é um militar do exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria. O senador de 51 anos, no entanto, tornou-se famoso como instrutor de agentes de segurança pública e privada. Eleito na onda do bolsonarismo, em 2018, Marcos do Val tem milhões de seguidores nas redes sociais.