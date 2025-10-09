'Se eu continuar como estou, serei candidato', diz Lula, que lidera pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira, 9, que, se continuar com a mesma disposição e saúde de hoje, terá a intenção de se candidatar à reeleição em 2026.

Durante entrevista à Rádio Piatã FM, da Bahia, Lula destacou que, caso se mantenha com a mesma condição física e mental, sua candidatura será voltada para vencer as eleições.

"Se eu tiver do jeito que estou, serei candidato para ganhar as eleições. Os nossos possíveis adversários devem estar mais preocupados. Eles sabem que vai ser difícil derrotar a gente", afirmou o presidente.

Preocupação com retrocessos sociais

Lula também aproveitou a ocasião para destacar os benefícios sociais implementados por seu governo, alertando para os riscos de retrocesso caso outro governo venha a assumir a Presidência. Ele ressaltou que é essencial proteger as conquistas sociais.

"Precisamos garantir que os benefícios que as pessoas estão recebendo hoje não sejam destruídos. O problema é que, se o povo não tomar cuidado, pode vir um governo que vai destruir tudo aquilo que é política de inclusão social," disse o presidente.

Otimismo em relação ao governo

O presidente expressou otimismo sobre o cenário atual do Brasil, considerando que o governo tem promovido políticas de inclusão social sem precedentes na história do país.

"Eu estou muito otimista, eu tenho a convicção de que nunca houve na história do Brasil uma política de inclusão social que chegasse perto daquilo que estamos fazendo," completou Lula.

Lula segue líder nas pesquisas

Uma nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira, revela que, a um ano das eleições presidenciais de 2026, Lula mantém a liderança em todos os cenários de 1º e 2º turnos.

Nas simulações para o primeiro turno, o pré-candidato à reeleição tem entre 35% e 43% das intenções de voto.

Adversários de Lula nas pesquisas

Embora o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteja inelegível, ele ainda aparece como o principal adversário de Lula em alguns cenários. Em uma simulação entre Lula e Bolsonaro, o petista lidera com 35% das intenções de voto, contra 26% do ex-presidente. Outros possíveis candidatos da direita, como Michelle Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), também figuram abaixo de Lula, com intenções de voto entre 21% e 19%, respectivamente.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que tem afirmado sua intenção de disputar a presidência, apresenta resultados entre 23% e 15% nas simulações contra Lula e outros nomes da direita.

Vantagem de Lula no segundo turno

Em um possível segundo turno, Lula mantém vantagem sobre todos os seus adversários, com intenções de voto variando entre 41% e 47%. A menor diferença ocorre em um cenário contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que teria 32%, resultando em uma diferença de apenas nove pontos percentuais.