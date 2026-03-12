Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Márcio Elias Rosa substituirá Alckmin no comando do MDIC a partir de 4 de abril

Data de saída foi mencionada pelo vice-presidente ao anunciar que deixará a função "na data da lei"

Márcio Elias Rosa: secretário-executivo do MDIC (Júlio César Silva/MDIC/Divulgação)

Márcio Elias Rosa: secretário-executivo do MDIC (Júlio César Silva/MDIC/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de março de 2026 às 17h03.

Tudo sobreGeraldo Alckmin
Saiba mais

A saída do vice-presidente Geraldo Alckmin do comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) abriu espaço para a nomeação do atual secretário-executivo da pasta, Márcio Elias Rosa, para o cargo.

Elias Rosa assumirá o ministério após o desligamento de Alckmin, previsto para o dia 4 de abril, prazo legal para desincompatibilização de cargos públicos de candidatos nas eleições. A data foi mencionada pelo próprio Alckmin ao anunciar que deixará a função "na data da lei".

O vice-presidente deve permanecer na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela reeleição. A legislação eleitoral estabelece que ocupantes de determinados cargos públicos precisam deixar as funções antes do início do período eleitoral.

Quem é Márcio Elias Rosa ?

Márcio Elias Rosa é considerado aliado de Alckmin e ampliou sua proximidade com Lula durante o atual mandato. Ao longo do mandato, o secretário-executivo acompanhou o presidente em viagens internacionais, representando o ministério em agendas no exterior.

Nas missões diplomáticas, também participou de encontros bilaterais com autoridades estrangeiras. O secretário teve participação em fóruns multilaterais, incluindo reuniões do G20 e da Cúpula dos Brics, grupo formado por economias emergentes.

Elias Rosa também integrou discussões relacionadas às medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Nas negociações sobre o chamado tarifaço aplicado por Washington, o secretário-executivo atuou nas tratativas conduzidas pelo governo brasileiro.

A trajetória de Márcio Elias Rosa inclui passagens por cargos públicos no estado de São Paulo durante administrações de Alckmin. Entre 2016 e 2018, foi secretário estadual da Justiça e da Cidadania.

O novo ministro também exerceu, por dois mandatos, o cargo de procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo durante o período em que Alckmin governou o estado.

*Com informações da agência O Globo.

Acompanhe tudo sobre:Geraldo AlckminMinistério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e ServiçosGoverno LulaLuiz Inácio Lula da SilvaEleições 2026

Mais de Brasil

São Paulo isenta IPVA 2026 de motos e beneficia 77% da frota estadual

'Mandato-tampão': o que diz a lei que pode beneficiar Castro no Rio

Misoginia é crime no Brasil? 36 projetos sobre o tema tramitam na Câmara

Motiva investirá R$ 67 bi em rodovias e trilhos na próxima década, diz CEO

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Micro e nanocrédito ganham espaço entre mulheres empreendedoras

Mundo

Inflação na Argentina chega a 2,9% em fevereiro e bate 33% no acumulado em 12 meses

Mercados

Petróleo fecha acima de US$ 100 pela primeira vez em quase quatro anos

Apresentado por YVR

O plano de Vancouver para se tornar hub entre Américas e Ásia