Lula e Flávio Bolsonaro lideram rejeição para 2026, diz pesquisa Alfa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) lideram a rejeição de voto entre os pré-candidatos à Presidência, segundo pesquisa Alfa Inteligência divulgada nesta sexta-feira, 13.

Segundo o levantamento, Lula tem 49% da rejeição de voto, enquanto Flávio tem 44%. Como a margem de erro da pesquisa é de mais de 3 pontos percentuais, os dois podem ser considerados tecnicamente empatados.

Em comparação com os outros pré-candidatos, os dois são os mais rejeitados pelos entrevistados. Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Aldo Rebelo (DC) receberam 1% da rejeição de voto cada, enquanto Romeu Zema (Novo), Ratinho Júnior (PSD) e Eduardo Leite (PSD) não pontuaram.

A Alfa Inteligência realizou a pesquisa com mil entrevistas feitas por telefone entre 6 e 11 de março.

A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o índice de confiança de 95%. A pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03165/2026.

Rejeição dos pré-candidatos à Presidência - Alfa Inteligência (Março 2026)