Márcia Lopes é confirmada como nova ministra das Mulheres do governo Lula Ela substituirá no cargo Cida Gonçalves, cuja saída do cargo já era dada como certa desde o começo do ano. Esta é a sexta mudança no primeiro escalão do governo Lula

Márcia Lopes: nova ministra é filiada ao PT e irmã de Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete de Lula e atual secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho (Arquivo/ABr/Divulgação)