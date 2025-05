Assistente social e professora: quem é Márcia Lopes, escolhida para o Ministério das Mulheres

Escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como nova ministra das Mulheres, no cargo antes ocupado por Cida Gonçalves, Márcia Lopes é assistente social e professora, e chegou a ser ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do petista no último ano de seu segundo mandato, em 2010.

Gonçalves foi demitida em meio à críticas internas sobre sua gestão. A troca foi oficializada pelo Planalto nesta segunda-feira. No domingo, Lopes contou ao jornal que já havia conversado com a atual ministra sobre a troca do comando da pasta sobre a transição.

Perfil de Márcia Lopes

Filiada ao PT, Márcia Lopes é irmã de Gilberto Carvalho, ex-ministro-chefe da Secretária Geral da Presidência da República do Brasil do governo de Dilma Rousseff e do gabinete de Lula nos mandatos anteriores. Ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, com especialização na área da Criança e Adolescente e mestrado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Antes de se tornar ministra do Desenvolvimento, cargo que ocupou por nove meses em 2010, Márcia Lopes foi secretária-executiva do ministério, entre 2005 e 2007.

Foi candidata à Prefeitura de Londrina nas eleições de 2012, mas perdeu o pleito, terminando em terceiro lugar, com 38.484 votos (14,08% dos votos válidos).

Reforma ministerial em curso

Com a mudança, Lula dá mais um passo na reforma ministerial que vem promovendo a conta gotas. Ainda há possibilidade de o presidente mudar a Secretaria-Geral da Presidência, que hoje tem Márcio Macêdo como ministro. A reforma também deve contemplar a bancada do PSD na Câmara. Os deputados do partido estão insatisfeitos com o Ministério da Pesca, hoje com André de Paula, e querem uma pasta maior.

Desde o começo do ano, Lula fez mudanças na Secretaria de Comunicação Social (Secom), na Saúde, na Secretaria de Relações Institucionais (SRI), nas Comunicações e na Previdência. Na primeira pasta, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) deu lugar ao marqueteiro Sidônio Palmeira, em janeiro. Na Saúde, Nísia Trindade foi substituída em março por Alexandre Padilha, que estava na SRI, assumida por Gleisi Hoffmann.

Trocas estratégicas

Em abril, Lula substituiu Juscelino Filho por Frederico de Siqueira Filho nas Comunicações. O então ministro havia sido denunciado pela Procuradoria Geral da República por desvio de emendas. A pasta é controlada pelo União Brasil.

Na sexta-feira, as investigações sobre irregularidades nos descontos de aposentadorias e pensões derrubaram o ministro da Previdência, Carlos Lupi. Wolney Queiroz assumiu o seu lugar. Ambos são filiados ao PDT.