Marcha para Jesus em SP 2025: veja horário e ponto de encontro

A 33ª edição da Marcha para Jesus vai concentrar fiéis de igrejas cristãs do país nesta quinta-feira, 19, na estação da Luz do Metrô, no centro de São Paulo, a partir das 10h. A caminhada terá como destino a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, onde um palco para apresentações de música gospel foi montado.

O evento começará oficialmente com uma oração do Apóstolo Estevam Hernandes. Segundo a organização, uma "mega estrutura" de som e luz foi montada para mais de 10 horas de shows. O evento é 100% aberto ao público.

Entre os cantores e grupos musicais confirmados estão: Renascer Praise, Morada, Thalles Roberto, FHop Music, Lukas Agustinho, Ton Carfi, Aline Barros, Jefferson e Suellen, Isadora Pompeo, Samuel Messias, Fernanda Brum, Theo Rubia, Julliany Souza, Bruna Karla, Soraya Moraes, Jottapê, Valesca Mayssa, Zoe Dance, Maria Pita e Vitor Feh.

Como será a programação da Marcha para Jesus 2025?