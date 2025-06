Marcha para Jesus e Parada do Orgulho LGBT+ devem injetar R$ 590 mi na economia de SP

A 33ª Marcha para Jesus, que acontece nesta quinta-feira, no feriado de Corpus Christi e a 29ª Parada do Orgulho LGBT+, que acontece neste domingo, 22, devem injetar na economia da cidade de São Paulo R$ 590,6 milhões. A expectativa é da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), com base nos dados do setor e do Observatório de Turismo e Eventos (OTE) da Prefeitura de São Paulo.

Segundo os dados divulgados, somente a Parada do Orgulho LGBT+, deve movimentar R$ 548,5 milhões, crescimento de, aproximadamente, 16% em relação ao ano passado.

Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, afirma que este montante é impulsionado, principalmente, pelos setores de serviços, como bares, restaurantes, hospedagem e turismo, além do comércio informal e da venda de adereços temáticos.

“A Parada LGBT+, assim como o Dia dos Namorados, tem potencial para alavancar as vendas do varejo no mês de junho. O clima mais frio também contribui positivamente, especialmente para o segmento de vestuário”, completa.

Já a Marcha para Jesus deve atrair cerca de dois milhões de fiéis, movimentando em torno de R$ 42,1 milhões, aumento 5% em relação ao ano passado. “O impacto concentra-se, principalmente, nos setores de alimentação, transporte, hotelaria e comércio informal’, destaca Ruiz de Gamboa.