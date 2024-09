Marçal tem rejeição de 38%, Boulos, 37% e Datena, 32%, diz Datafolha

A rejeição ao influenciador Pablo Marçal (PRTB) cresceu e chegou a 38%, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 5, pelo jornal Folha de São Paulo e o portal G1, da TV Globo. Na sequência, Boulos é rejeitado por 37% dos eleitores da cidade de São Paulo. De acordo com a margem de erro, os dois candidatos estão tecnicamente empatados como os mais rejeitados.

Datena (PSDB) aparece com rejeição de 32%, Ricardo Nunes (MDB) com 21% e Tabata Amaral (PSB) com 17%. Cerca de 2% do eleitorado rejeita todos os nomes, 1% votaria em qualquer candidato, e 4% não souberam ou não opinaram.

Na comparação com o levantamento anterior, a rejeição de Marçal cresceu quatro pontos percentuais, enquanto a de Boulos e Datena ficaram estáveis. A rejeição de Nunes caiu de 25% para 21%, uma redução de quatro pontos. Tabata oscilou um ponto, de 18% para 17%.

Rejeição dos candidatos a prefeito de SP:

Pablo Marçal (PRTB): 38% (eram 34%)

Guilherme Boulos (PSOL): 37% (eram 37%)

Datena (PSDB): 32% (eram 32%)

Ricardo Nunes (PSDB): 21% (eram 25%)

Tabata Amaral (PSB): 17% (eram 18%)

João Pimenta (PCO): 17% (eram 17%)

Bebeto Haddad (DC): 16% (eram 18%)

Altino Prazeres (PSTU): 14% (eram 14%)

Marina Helena (Novo): 13% (eram 14%)

Ricardo Senese (UP): 10% (eram 12%)

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 2% (eram 3%)

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1% (era 1%)

Não sabe: 4% (eram 4%)

Marçal, Nunes e Boulos empatados na liderança em SP

No 1º turno, o levantamento mostra Boulos (PSOL) com 23% das intenções de voto, contra 22% de Marçal, e 22% de Nunes. De acordo com a margem de erro, os três candidatos estão empatados tecnicamente na liderança.