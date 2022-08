Mara Gabrilli declara patrimônio de R$ 12,9 milhões ao TSE

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), candidata à vice-presidência da República pela chapa da também senadora Simone Tebet (MDB-MS), declarou patrimônio de R$ 12,9 milhões ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na prestação de contas enviada à Justiça Eleitoral, Gabrilli declarou aplicações e investimentos no valor de R$ 5,1 milhões, um apartamento de R$ 950 mil, um terreno de R$ 600 mil e R$ 2 milhões em outros "bens imóveis" (bens que não podem ser removidos).

A declaração de bens inclui ainda investimento de R$ 2,5 milhões em VGBL, uma das modalidades de plano previdenciário privado.

A lista pode ser lida abaixo:

VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre R$2.546.213,25 Outras aplicações e Investimentos R$5.125.462,72 Outros bens imóveis R$2.031.780,56 Outras aplicações e Investimentos R$350.000,00 Outras aplicações e Investimentos R$3.000,00 Fundo de Investimento Imobiliário R$500.000,00 Apartamento R$950.000,00 OUTROS BENS E DIREITOS R$450.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$227.000,00 Caderneta de poupança R$14.826,14 Outros fundos R$91.462,00 Depósito bancário em conta corrente no País R$10,00 Terreno R$600.000,00 Depósito bancário em conta corrente no País R$7.594,03

A divulgação completa, com informações sobre a candidatura de Mara Gabrilli, pode ser consultada aqui.

A divulgação dos bens dos candidatos pelo TSE começou a ser feita desde o domingo, 7, quando os registros de candidatura começaram a chegar aos sistemas do tribunal. Os registros ocorreram após a homologação dos respectivos nomes nas convenções partidárias realizadas pelas legendas.

Pesquisa do Instituto FSB para presidente da República encomendada pelo banco BTG Pactual, divulgada na madrugada desta segunda-feira, 8, apontou que Simone Tebet, na chapa na qual Gabrilli é vice, tem 3% das intenções de voto na disputa presidencial.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 41% das intenções de voto, seguido pelo atual chefe do Executivo e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 34%. A diferença, de 7 pontos percentuais, é a menor da série histórica de oito levantamentos iniciada em março deste ano.