Mar pode subir até 21 cm em cidades do Rio até 2050, segundo a Nasa

Um novo relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, 27, traz à tona preocupações sobre o aumento do nível do mar em todo o mundo, com destaque para localidades brasileiras. Com base em uma estimativa da Nasa, em relatório da ONU, duas cidades no estado do Rio de Janeiro — o distrito de Atafona, em São João da Barra, e a capital, Rio de Janeiro — podem enfrentar uma elevação do nível do mar entre 12 cm e 21 cm até 2050. As informações são do G1.

O documento, intitulado "Surging Seas in a Warming World: The Latest Science on Present-Day Impacts and Future Projections of Sea-Level Rise", apresenta dados e análises sobre os impactos do aumento dos oceanos, destacando a ameaça crescente para regiões costeiras ao redor do globo. No caso do Brasil, as estimativas foram feitas considerando um cenário de aquecimento global de 3°C até o final do século, um parâmetro que excede as metas estabelecidas no Acordo de Paris, mas que reflete as preocupações atuais sobre a eficácia dessas metas.

O aumento do nível do mar já é uma realidade observada em várias partes do mundo. Entre 1990 e 2020, o nível do mar subiu 13 cm em regiões como Atafona e Rio de Janeiro, e as previsões indicam que esse aumento pode alcançar até 21 cm nos próximos 30 anos, o que representa uma média de 16 cm. Esse avanço representa uma ameaça significativa para as infraestruturas e para as vidas das comunidades costeiras, especialmente em países em desenvolvimento, onde a capacidade de adaptação a essas mudanças é limitada.

Alerta no Pacífico

As ilhas do Oceano Pacífico são particularmente vulneráveis ao aumento do nível do mar. Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, como as Maldivas, Tuvalu e Kiribati, estão em risco de desaparecer completamente se o mar continuar a subir, devido à erosão das terras e à destruição de infraestruturas. Embora essas nações sejam responsáveis por uma fração mínima das emissões globais de CO2, elas estão entre as mais afetadas pelas mudanças climáticas, evidenciando a desigualdade nas consequências globais do aquecimento.

O relatório da ONU ressalta que a Terra está ficando mais quente em grande parte devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, que liberam gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases aprisionam o calor, aumentando a temperatura global e, consequentemente, elevando o nível do mar. Esse fenômeno ocorre principalmente por dois processos: a expansão térmica dos oceanos, que responde por 40% do aumento, e o derretimento das calotas polares, que adiciona mais água aos oceanos.

A ONU alerta que, embora os países de pequena emissão como os das ilhas do Pacífico sejam os mais vulneráveis, o impacto do aumento do nível do mar é uma questão global que requer uma ação coletiva urgente. A manutenção das metas de aquecimento global abaixo de 1,5°C é essencial para evitar consequências devastadoras, mas o tempo para ação está se esgotando.