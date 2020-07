Mais de 70 parques reabrem em São Paulo; veja as normas

Setenta parques municipais, entre eles o Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, estão reabertos ao público a partir desta segunda-feira, 13. O Ibirapuera e do Carmo, na zona leste, funcionam das 6h às 16h. Os demais das 10h às 16h. Os parques só vão funcionar em dias de semana, de segunda a sexta-feira, a fim de evitar aglomerações. A cidade de São Paulo tem 108 parques municipais.

Além deles, a gestão Doria autorizou a reabertura na capital de cinco parques estaduais: Água Branca, Villa-Lobos, Candido Portinari e Parque Ecológico do Tietê. Também são reabertos nesta segunda o Jardim Botânico, do Zoológico e Zoosafari. Esses locais podem operar com 50% da capacidade e vão funcionar de segunda a sexta, das 10h às 16h. Aos sábados e domingos, o horário é de 9h às 16h.

Regras e protocolos de funcionamento