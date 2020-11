Mais de 400 ocorrências de crimes eleitorais já foram registradas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que até as 11h deste domingo, 15, primeiro turno das eleições municipais, foram registradas 418 ocorrências de crimes eleitorais. Deste total, 128 casos estão relacionados à compra de votos e 118 por boca de urna. Os dados estão em boletim divulgado pela Operação Eleições 2020, coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), vinculado à pasta.

Dentro dos crimes eleitorais, também foram registradas ocorrências por desobediência às ordens da Justiça Eleitoral (85); concentração de eleitores (37); fake news (22); transporte de eleitores (12); desordem que prejudique os trabalho eleitorais (10); falsidade ideológica (3); impedimento ao exercício de voto (2) e dano à urna (1).

Ainda de acordo com a pasta, foram anotados 24 crimes contra candidatos. Dentre as ocorrências, 16 por ameaça; quatro por homicídios tentados e quatro casos de lesão corporal. Até o momento, 27 candidatos foram apreendidos ou conduzidos. Também foram registrados 309 casos similares com eleitores e 8 com menores de 18 anos.

No total geral, já foram registradas no País 801 ocorrências. As classificadas como “crimes comuns relacionados às eleições” somam 195. Já as ocorrências por “indicações de desinformação sobre o processo eleitoral” totalizam 36. Ainda foram contabilizados 128 registros de incidentes de segurança pública nas proximidades de locais de votação.