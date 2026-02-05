Haddad e Alckmin sabem que têm um papel para cumprir em SP, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 5, que seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sabem que têm um papel a cumprir no estado de São Paulo nas eleições deste ano.

“Ainda não conversei com Haddad e com Alckmin, mas eles sabem que têm um papel a cumprir em São Paulo. A Simone Tebet também tem um papel a cumprir”, afirmou em entrevista ao portal UOL.

Lula não confirmou se Alckmin será mantido como seu vice na disputa pela reeleição e nem detalhou qual será o desenho da chapa governista em São Paulo. O petista disse apenas que o PT tem condições de vencer no estado.

“Eu só ganhei uma eleição em São Paulo, que foi em 2002, contra o Serra. Nas outras todas eu perdi. E foi por 4%, 5%. Temos muitos votos e condições de ganhar em São Paulo”, afirmou.

Atualmente, o cenário da esquerda no estado está indefinido. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem alta taxa de aprovação e lidera com folga as pesquisas de intenção de voto.

Diante da necessidade de um palanque forte em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, um nome progressista pode acabar indo para o “sacrifício” em uma disputa considerada difícil.

Haddad e Alckmin são citados como possíveis candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, assim como a ministra Simone Tebet. Marina Silva é apontada como possível candidata ao Senado pelo estado.

Lula diz que não desistiu de Pacheco para Minas Gerais

Ainda sobre o cenário eleitoral, Lula afirmou que pretende vencer a eleição em Minas Gerais e que não desistiu de lançar o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo do estado.

“Temos algumas alternativas interessantes. Mas vou falar aqui em alto e bom som: eu ainda não desisti de você, Pacheco. Você sabe que ainda vamos ter uma conversa e eu acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais”, afirmou.

O petista disse ainda que tem consciência de que o PT tem facilidade em alguns estados e dificuldade em outros e que, por isso, será necessário avançar em costuras políticas.

Lula afirmou que o cenário eleitoral seguirá acirrado e polarizado e que será preciso identificar candidatos com maior flexibilidade ideológica.

“O que eu sei é o seguinte: quem não gosta de mim, não gosta; quem gosta, gosta. Eu preciso achar quem tem flexibilidade ideológica”, afirmou.