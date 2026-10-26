Nikolas Ferreira vê chance ‘praticamente nula’ de anular eleição e pede cautela a apoiadores

RESUMO ＋ O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta segunda-feira, 26, que a chance de anular a eleição presidencial de 2026 é “praticamente nula” após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL). Nikolas pediu que os apoiadores de Flávio evitem protestos por impulso e questionou a prorrogação da votação.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta segunda-feira, 26, que a possibilidade de anular a eleição presidencial é “praticamente nula” e pediu que apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) evitem ir às ruas por impulso após a derrota do candidato para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar questionou o processo eleitoral e disse que há perguntas sem resposta. Uma das críticas foi a prorrogação das eleições, em meio a relatos de problemas no transporte público, chuvas, alagamentos, interdições e falta de energia em diferentes localidades do país.

Na tarde de domingo, 25, as campanhas de Lula e Flávio acionaram a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A decisão foi divulgada às 17h03 pelo ministro Cristiano Zanin, do STF. Como grande parte das urnas já havia sido fechada e a apuração já havia começado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) interrompeu temporariamente a contagem e a divulgação dos resultados. A votação foi encerrada novamente às 19h, quando a apuração foi retomada.

“Conhecendo o nosso país, a chance de anular essa eleição é praticamente nula, e a prudência agora com as vidas que estão em jogo deve falar mais alto que qualquer ímpeto do nosso coração”, disse.

Nikolas também afirmou que já houve pessoas que “pagaram um alto preço” por irem às ruas no calor da emoção. “Não façam isso”, disse.

Ao comentar a derrota, Nikolas disse que sua primeira reação foi de “raiva, indignação, revolta” e vontade de revidar. Em seguida, recorreu à religião para defender que os apoiadores lidem com o resultado por meio da fé.

“Há uma geração que guardará as profundas marcas dessa eleição no coração e, no momento em que Deus permitir, todo esse sentimento atual será lembrado e fará sentido”, afirmou.