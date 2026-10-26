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Nikolas Ferreira vê chance ‘praticamente nula’ de anular eleição e pede cautela a apoiadores

Deputado pediu que os eleitores de Flávio evitem protestos por impulso e questionou a prorrogação da votação

Nikolas Ferreira pediu que os apoiadores de Flávio Bolsonaro não fossem às ruas no calor da emoção (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Nikolas Ferreira pediu que os apoiadores de Flávio Bolsonaro não fossem às ruas no calor da emoção (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16h18.

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta segunda-feira, 26, que a chance de anular a eleição presidencial de 2026 é “praticamente nula” após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL). Nikolas pediu que os apoiadores de Flávio evitem protestos por impulso e questionou a prorrogação da votação.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta segunda-feira, 26, que a possibilidade de anular a eleição presidencial é “praticamente nula” e pediu que apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) evitem ir às ruas por impulso após a derrota do candidato para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar questionou o processo eleitoral e disse que há perguntas sem resposta. Uma das críticas foi a prorrogação das eleições, em meio a relatos de problemas no transporte público, chuvas, alagamentos, interdições e falta de energia em diferentes localidades do país. 

Na tarde de domingo, 25, as campanhas de Lula e Flávio acionaram a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A decisão foi divulgada às 17h03 pelo ministro Cristiano Zanin, do STF. Como grande parte das urnas já havia sido fechada e a apuração já havia começado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) interrompeu temporariamente a contagem e a divulgação dos resultados. A votação foi encerrada novamente às 19h, quando a apuração foi retomada.

“Conhecendo o nosso país, a chance de anular essa eleição é praticamente nula, e a prudência agora com as vidas que estão em jogo deve falar mais alto que qualquer ímpeto do nosso coração”, disse.

Nikolas também afirmou que já houve pessoas que “pagaram um alto preço” por irem às ruas no calor da emoção. “Não façam isso”, disse.

Ao comentar a derrota, Nikolas disse que sua primeira reação foi de “raiva, indignação, revolta” e vontade de revidar. Em seguida, recorreu à religião para defender que os apoiadores lidem com o resultado por meio da fé.

“Há uma geração que guardará as profundas marcas dessa eleição no coração e, no momento em que Deus permitir, todo esse sentimento atual será lembrado e fará sentido”, afirmou.

'Perguntas frequentes'

O que Nikolas Ferreira disse sobre anular a eleição presidencial de 2026? ＋

Nikolas Ferreira afirmou que a chance de anular a eleição presidencial de 2026 é “praticamente nula”. Segundo o deputado, a prudência diante das vidas em jogo deve prevalecer sobre decisões tomadas por impulso.

Por que Nikolas Ferreira pediu que apoiadores de Flávio Bolsonaro não fossem às ruas? ＋

Nikolas Ferreira pediu que os apoiadores de Flávio Bolsonaro não fossem às ruas no calor da emoção. O deputado afirmou que outras pessoas já “pagaram um alto preço” por atitudes desse tipo.

Por que a votação do segundo turno das eleições de 2026 foi prorrogada? ＋

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro pediram a prorrogação após relatos de problemas no transporte público, chuvas, alagamentos, interdições e falta de energia. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, divulgou a decisão às 17h03 de domingo, 25.

O que aconteceu com a apuração durante a prorrogação da eleição? ＋

O Tribunal Superior Eleitoral interrompeu temporariamente a contagem e a divulgação dos resultados porque grande parte das urnas já havia sido fechada e a apuração tinha começado. A votação terminou novamente às 19h, quando a apuração foi retomada.

Como Nikolas Ferreira reagiu à derrota de Flávio Bolsonaro? ＋

Nikolas Ferreira disse que sua primeira reação foi de “raiva, indignação, revolta” e vontade de revidar. Depois, o deputado recorreu à religião e defendeu que os apoiadores lidassem com o resultado por meio da fé.

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