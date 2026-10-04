Resultados das eleições 2026 começam a ser divulgados; acompanhe em tempo real

O primeiro turno das eleições de 2026 ocorreu neste domingo, 4, com a votação iniciando às 8h e finalizando às 17h. A divulgação dos resultados do pleito começou a partir das 17h, pelo horário de Brasília, assim que foi encerrada a votação do primeiro turno.

Os números serão atualizados conforme os boletins de urna forem recebidos e processados pela Justiça Eleitoral. Para quem quer saber que horas sai o resultado da eleição, é importante distinguir as primeiras parciais da definição dos vencedores.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não prevê um horário para concluir a apuração ou confirmar os eleitos. O tempo depende da velocidade de processamento dos boletins.

A EXAME transmitirá em tempo real a apuração dos votos deste domingo a partir das 15h30.