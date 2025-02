Lula se reúne com Tarcísio para falar sobre túnel Santos-Guarujá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira, 12, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio do Planalto, para discutir o edital da construção do túnel Santos-Guarujá. O encontro não constava na agenda oficial do presidente.

A obra, parte do Novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, tem orçamento estimado em R$ 6 bilhões e é considerada uma das principais intervenções de infraestrutura no estado. Além do túnel, outros investimentos do PAC em São Paulo foram discutidos.

No total, o estado deve receber R$ 10,65 bilhões em recursos para projetos de mobilidade urbana e infraestrutura dentro do Novo PAC. Segundo interlocutores, a reunião entre Lula e Tarcísio foi feita a sós e ocorreu a pedido do governador.

O último encontro entre os dois em Brasília havia sido em novembro, durante uma cerimônia que também contou com a presença do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). Na ocasião, foi anunciado um financiamento bilionário do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para São Paulo.

Após a reunião com Lula, Tarcísio almoçou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem é aliado político.